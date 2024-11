Shanghai Coordination Center of World Cities Day

ALEXANDRIA, Ägypten, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Donnerstag wurden im ägyptischen Alexandria die World Cities Day Global Observance 2024 eröffnet, bei der die englische Version des Shanghai Manual · 2024 Annual Report und der Global Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award) vorgestellt wurden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken

Die Gewinner des Shanghai Award sind Agadir, Marokko; Thiruvananthapuram, Indien; Doha, Katar; Iztapalapa, Mexiko und Melbourne, Australien.

Unter dem Motto "Building a Sustainable Urban Future for All" (Aufbau einer nachhaltigen urbanen Zukunft für alle) würdigt der Shanghai Award in diesem Jahr die Entwicklung und den Bau von Städten in Bereichen wie qualitativ hochwertigem und sicherem Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse, der Rolle junger Menschen in lebendigen Gemeinschaften, innovativer Entwicklung für städtischen Wohlstand sowie kohlenstoffarmer und klimaresilienter Stadtplanung, so das Shanghai Coordination Center of World Cities Day.

Der diesjährige Shanghai Award zog Teilnehmer aus 28 Ländern und 55 Städten an. Nach einer gemeinsamen Bewertung durch die internationale Jury gingen die oben genannten fünf Städte als Gewinner hervor. Die Stadt Fuzhou, die den ersten Shanghai Award erhielt, schlug während der Preisverleihung die Gründung einer globalen Allianz für nachhaltige Stadtentwicklung vor.

Der Shanghai Award, eine internationale Auszeichnung, die von UN-Habitat und der Shanghai Municipal People's Government initiiert wurde, dient als wichtige Plattform für Shanghai, um sich an der globalen Governance zu beteiligen und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und die Neue Städtische Agenda zu fördern.

Mit der Auszeichnung sollen Städte aus verschiedenen Ländern gewürdigt werden, die umfassende Lösungen angeboten und bedeutende Fortschritte bei der nachhaltigen Entwicklung erzielt haben und damit zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen.

Das 12. World Urban Forum findet vom 4. bis 8. November in Kairo, Ägypten, statt. Am Nachmittag des 5. November findet eine thematische Nebenveranstaltung zum Thema "Experiences and Practices of Global Urban Sustainable Development" (Erfahrungen und Praktiken der globalen nachhaltigen Stadtentwicklung) statt, die sich auf die Förderung des Shanghai Award und anderer öffentlicher Güter des World Cities Day konzentriert.

Quelle: Shanghai Coordination Center of World Cities Day