Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX) verzeichnete im dritten Quartal 2024 eine beeindruckende Leistung. Das Biopharma-Unternehmen meldete einen robusten Umsatzanstieg, der hauptsächlich durch das Schlüsselmedikament INGREZZA getrieben wurde. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am 2. November bei 122,21 USD lag und damit einen Zuwachs von 1,61% im Vergleich zum Vortag verzeichnete.

Zukunftsaussichten und Finanzlage

Die Geschäftsführung von Neurocrine Biosciences blickt optimistisch in die Zukunft und plant, das Wachstum weiter voranzutreiben. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden Euro zeigt sich das Unternehmen finanziell gut aufgestellt. Bemerkenswert ist auch die positive Kursentwicklung der letzten Monate: In den vergangenen 30 Tagen konnte die Aktie um 6,32% zulegen, während sie im Jahresvergleich ein Plus von 8,48% verzeichnete.

