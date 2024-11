Die Freenet-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Anstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier 0,4 Prozent im Plus bei 27,40 EUR, nachdem es im Tagesverlauf ein Hoch von 27,44 EUR erreicht hatte. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal zeigten sich Anleger optimistisch. Das Handelsvolumen lag bei über 113.000 Aktien, was auf ein reges Interesse hindeutet.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,84 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,54 EUR sehen Analysten noch Luft nach oben. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR erwartet, was die positive Einschätzung der Experten unterstreicht.

