Von der virtuellen Realität zur digitalen Waffentechnik: Der Chef von Anduril Industries will das Pentagon modernisieren. Dabei trifft er allerdings auch auf Widerstand aus der Truppe. Für Palmer Luckey hat sich in gewisser Weise der Kreis geschlossen. Seine ersten Erfahrungen mit Virtual-Reality-Headsets machte er als jugendlicher Labortechniker in einem Forschungszentrum des Verteidigungsministeriums in Südkalifornien, wo er das Potenzial virtueller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...