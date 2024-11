Aixtron Aktie - klare Empfehlung des Platow Brief's - mit Nachkauflimit bei 12,05 EUR. Trotz schwacher Quartalszahlen sieht der Platow Brief mittel- und langfristig grosse Chancen. Warum die Aktie ein klarer Kauf ist? Lesen! Halbleiterindustrie Aixtron - Nachkauflimit verlängert Bei unserem Depotwert Aixtron kam es am Donnerstag (31.10.) zu heftigen Kursschwankungen. Nach Vorlage der Q3-Zahlen am frühen Morgen schoss der MDAX-Titel in den ersten zehn Handelsminuten auf Xetra zunächst um fast 7% nach oben. 1,5 Stunden später wies die Performance ggü. dem Vortagesschluss plötzlich ein Minus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...