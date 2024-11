Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Je näher die Präsidentschaftswahl in den USA rückt und eine zweite Amtszeit des Republikaners Donald Trump im Weißen Haus nach Umfragen und Wettquoten wahrscheinlicher wird, umso stärker nimmt die Angst in Deutschland und damit auch an der Frankfurter Börse unter den Anlegern vor diesem Szenario zu. Während sich die Wall Street maximal vor einer Hängepartie nach dem Urnengang fürchtet, gehen die europäischen Sorgen sehr viel weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...