Rampur Asava Indian Single Malt wird zum besten Whisky der Welt gewählt

Rampur führt neue Expression ein: Barrel Blush

Die Rampur Distillery zelebriert Diwali 2024 mit einer eindrucksvollen Show auf dem Times Square in New York City.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241030139102/de/

This Diwali, we lit up Times Square with Rampur Indian Single Malt Asava Best World Whisky! (Photo: Business Wire)