Die Julius Baer Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen beachtlichen Anstieg von 2,75% und schloss bei 57,59 EUR. Dieser Kurssprung unterstreicht die positive Entwicklung der Schweizer Privatbank-Gruppe in den letzten Wochen. Im vergangenen Monat konnte die Aktie um beeindruckende 6,59% zulegen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,9 Milliarden EUR festigt Julius Baer seine Position als einer der führenden Vermögensverwalter in Europa.

Dividendenrendite und Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Julius Baer eine Dividende von 2,60 EUR je Aktie auszuschütten, was einer attraktiven Dividendenrendite von 5,32% entspricht. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 bei moderaten 11,02, was auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeuten könnte. Anleger sollten jedoch die gesamte Marktsituation und zukünftige Entwicklungen im Auge behalten.

Julius Baer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...