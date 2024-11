Lomholt-Thomsen wird sich auf das globale Wachstum und die Kundenstrategie konzentrieren

NIQ, das weltweit führende Unternehmen für Verbraucherinformationen, gab die Ernennung von Steen Lomholt-Thomsen zum neuen Chief Commercial Officer mit Wirkung zum 1. November 2024 bekannt. Im Zuge der Erweiterung der Möglichkeiten von NielsenIQ, geschäftskritische Einblicke in das Einkaufsverhalten der Verbraucher zu liefern, wird Steen die Kundenstrategie vorantreiben und das globale Wachstum fördern. Dank der KI-Fähigkeiten von NIQ, der zentralen Datenbestände und der unübertroffenen globalen Präsenz ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um Kunden die Full View zu bieten: eine ganzheitliche Sicht auf das Käuferverhalten.

Steen bringt umfangreiche Erfahrung in der Steigerung des Umsatzwachstums und der operativen Exzellenz in komplexen globalen Organisationen mit, unter anderem bei BullWall, Clarivate und Aveva. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen in Unternehmen wie IBM, HP und IHS (jetzt S&P Global) inne. Steen zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis für globale Märkte, Kundenbindung, Software und Technologie aus und wird die Mission von NIQ, Unternehmen in die Lage zu versetzen, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, weiter vorantreiben.

"NIQ ist in über 90 Ländern weltweit tätig. Steen ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und kann auf eine branchenübergreifende Erfolgsbilanz zurückblicken", so Tracey Massey, Chief Operating Officer von NIQ. "Er ist aufgrund seiner Erfahrung in den Bereichen operative Exzellenz und Aufbau von Kundenbeziehungen die perfekte Besetzung, um unsere strategischen Ziele voranzutreiben."

"Ich freue mich sehr, Teil von NIQ zu werden und meinen Beitrag dazu zu leisten, die fortschrittlichsten Verbrauchereinblicke und -analysen der Branche auf den Markt zu bringen", sagte Lomholt-Thomsen. "Außerdem freue ich mich darauf, mit unseren fantastischen Kunden zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, neue Maßstäbe zu setzen, während wir die Leistungsfähigkeit der Daten und Fähigkeiten von NIQ weiter ausschöpfen."

Steen wird im NIQ-Büro in Genf, Schweiz, tätig sein.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Marktforschungsunternehmen für Verbraucherinformationen und vermittelt ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern sowie neuer Wachstumschancen. NIQ fusionierte 2023 mit GfK, wodurch die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite zusammengeführt wurden. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern vertreten und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Einzelhandelsanalyse und den umfassendsten Erkenntnissen über Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ die Full View.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.niq.com

