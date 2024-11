Die Synopsys Aktie verzeichnete am 2. November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 1,01% und erreichte einen Kurs von 480,50 EUR. Dieser Zuwachs setzt einen positiven Trend fort, der sich über das letzte Jahr erstreckt. Mit einer Wertsteigerung von 6,97% in den vergangenen zwölf Monaten und einem Monatsplus von 1,36% zeigt das Unternehmen eine robuste Performance am Aktienmarkt. Besonders hervorzuheben ist, dass der aktuelle Kurs 14,15% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten von Synopsys unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von Synopsys spiegeln die starke Marktposition des Unternehmens wider. Mit einer Marktkapitalisierung von 73,5 Milliarden EUR gehört Synopsys zu den Schwergewichten in der Softwarebranche. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,01 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der führenden Position des Unternehmens in der EDA-Softwareentwicklung nicht ungewöhnlich ist.

