Sui schlägt Solana und Ethereum bei wichtiger Kennzahl

Die bullishe Stimmung am Kryptomarkt reißt nicht ab. Während Bitcoin sich weiterhin nahe an der 70.000 Dollar Marke hält, erzielen auch einige Altcoins beachtliche Gewinne. Besonders im Fokus steht $SUI, der in den vergangenen Monaten starke Zugewinne verbuchte und viele Investoren positiv überraschte. Neue Daten zeigen, dass Sui mittlerweile sogar mehr Kapitalzuflüsse anzieht als Ethereum und Solana zusammen - ein bemerkenswertes Signal für die Stärke des Ökosystems.

Kapitalströme lenken den Blick auf die Sui-Blockchain

Sui bringt, ähnlich wie Solana, eine hochmoderne Blockchain mit, die für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bekannt ist. Doch der technologische Fortschritt allein genügt nicht, um Nutzer dauerhaft an eine Blockchain zu binden. Entscheidend sind die dApps und Token, die auf dieser Technologie aufbauen und so das Interesse und Engagement der Nutzer fördern. Diese sind es letztendlich, die den Wert des Netzwerks langfristig bestimmen. Solana ging zum Beispiel in Bezug auf Nutzerzahlen durch die Decke, seit mit $BONK und $WIF die ersten Milliarden Dollar Token auf der Blockchain gelauncht wurden.

Laut On-Chain-Daten verzeichnet Sui in letzter Zeit höhere Kapitalzuflüsse als Ethereum und Solana zusammen. Dabei handelt es sich um die On-Chain-Zuflüsse, also das Geld, das in Projekte auf den jeweiligen Blockchains investiert wird. Diese Zahlen unterstreichen die aufstrebende Bedeutung von Sui, was man auch daran erkennt, dass der Coin längst in die Top 20 der größten Kryptowährungen der Welt aufgestiegen ist.

JUST IN: $SUI recorded higher net inflows than Solana and Ethereum combined with $24.3M. pic.twitter.com/XBF1H3Q3UK - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 2, 2024

Kann Sui Ethereum und Solana verdrängen?

Die Frage, ob Sui langfristig eine ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Blockchains wie Ethereum und Solana darstellen wird, bleibt spannend. Aktuell scheint es eher so, als hätten alle drei Blockchains ihre eigenen Nischen und Stärken. Dennoch ist die starke Performance von Sui im vergangenen Jahr bemerkenswert und zeigt das Potenzial für weiteres Wachstum.

($SUI und $ETH Kursentwicklung im letzten Jahr im Vergleich - Quelle: Coinmarketcap)

Mit einer deutlich niedrigeren Marktkapitalisierung als Ethereum oder Solana, aber starkem Wachstumspotenzial, könnte $SUI in einem bullischen Kryptomarkt weiter zulegen, allerdings auch mit höherer Volatilität. Ein Blick auf die Zahlen des letzten Jahres zeigt, dass $SUI um 300 % zulegen konnte, während es bei $ETH gerade einmal 36 % waren. Anleger, die bereit sind, diese Schwankungen in Kauf zu nehmen, könnten mit $SUI attraktive Renditen erzielen. Wer hingegen auf stabilere Wachstumswerte setzt, wird möglicherweise Ethereum weiterhin als sicherere Option betrachten, wobei auch Solana mittelfristig eine höhere Stabilität als Sui aufweisen dürfte.

Ethereum mit Aufholbedarf

Die jüngsten Kapitalzuflüsse bestätigen, dass Sui derzeit eine hervorragende Phase durchläuft, die noch eine Weile anhalten könnte. Aber auch Ethereum gibt es vielversprechende neue Projekte, die für frischen Wind sorgen dürften. Mit dem Launch von Pepe Unchained ($PEPU) könnte die Aufmerksamkeit der Anleger erneut stärker auf das Ethereum-Ökosystem gelenkt werden. Pepe Unchained ist nämlich der erste Meme Coin, der eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringt.

Pepe Unchained

Pepe Unchained überzeugt mit Layer 2

Meme Coins gibt es wie Sand am Meer. Abgesehen von Dogecoin ($DOGE) gibt es aber nicht viele, die ihre eigene Blockchain mitbringen. Während die Doge-Chain eine komplett eigenständige Layer 1 ist, bringt Pepe Unchained als erster Meme Coin überhaupt eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt. Das Potenzial, das damit einhergeht, ist enorm. Das hat schon die Base Chain im letzten Jahr gezeigt, wie schnell eine Layer 2 wachsen kann. Das Interesse an den neuen $PEPU-Token könnte daher kaum größer sein.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Investoren haben derzeit noch die Möglichkeit, $PEPU-Token zum günstigen Vorverkaufspreis zu kaufen, da sich das Projekt noch im ICO befindet. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was für frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bedeutet. Da die PEPU-Chain 100 x schneller als Ethereum sein soll, dürfte es nicht lange dauern, bis sich auch hier ein komplett neues Ökosystem entwickelt, wodurch $PEPU schnell zu einem der Top 50 Coins aufsteigen könnte. Für frühe Käufer würde das bedeuten, dass sie ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen könnten, falls es dazu kommt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.





