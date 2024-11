Die Strabag SE, einer der führenden europäischen Baukonzerne, zeigt sich trotz anhaltender Herausforderungen in der Branche widerstandsfähig. Der Aktienkurs des Unternehmens liegt aktuell bei 36,68 EUR und hat sich im letzten Monat mit einem leichten Plus von 0,07% behauptet. Bemerkenswert ist die hohe Dividendenrendite von 29,52%, die Strabag für das Geschäftsjahr 2024 in Aussicht stellt. Dies entspricht einer Dividende von 11,25 EUR je Aktie und unterstreicht die solide finanzielle Position des Konzerns.

Positive Kennzahlen trotz Branchenrisiken

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,88 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,39 präsentiert sich die Strabag-Aktie als potenziell unterbewertet. Diese Kennzahlen deuten auf eine attraktive Bewertung hin, wobei Investoren die zyklische Natur der Bauindustrie und geopolitische Risiken in den Märkten, in denen Strabag tätig ist, berücksichtigen sollten.

Strabag Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...