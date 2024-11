Die Heidelberg Pharma AG verzeichnet weiterhin einen erfreulichen Aufwärtstrend an der Börse. Am 1. November 2024 stieg der Aktienkurs um 1,60% auf 2,545 EUR. Diese positive Entwicklung setzt sich auch in der langfristigen Betrachtung fort, da die Aktie in den letzten zehn Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn von 2,4% verbuchen konnte. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von 3,80% im vergangenen Monat, was das wachsende Interesse der Investoren an dem Biopharma-Unternehmen widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 121,2 Millionen Euro und 46,6 Millionen ausgegebenen Aktien zeigt sich Heidelberg Pharma solide aufgestellt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt derzeit bei 12,27, was auf eine optimistische Bewertung durch den Markt hindeutet. Trotz eines negativen Kurs-Cashflow-Verhältnisses von -3,59 bleibt die Stimmung unter Anlegern positiv, was sich in der robusten Kursentwicklung widerspiegelt.

