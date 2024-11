Die Eiffage Aktie zeigt sich zum 2. November 2024 mit einem Kurs von 85,98 EUR stabil. In einem herausfordernden Marktumfeld konnte das französische Bauunternehmen im vergangenen Monat ein leichtes Plus von 0,57% verzeichnen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Zuwachs von 0,22% behauptet sich Eiffage in einem volatilen Sektor. Die aktuelle Notierung liegt 2,76% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Anleger dürften vor allem die attraktiven Bewertungskennzahlen interessieren. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,38 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,32 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Zudem lockt eine prognostizierte Dividendenrendite von 4,06% für das Geschäftsjahr 2024. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial der Eiffage Aktie in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Eiffage Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...