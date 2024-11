POPCAT-Kurs crasht, während Crypto Allstars explodiert

Wie zu erwarten gibt es an Wochenenden nicht viel, das die Bullen bei Laune hält. Der Bitcion-Kurs bewegt sich zwar nach wie vor um die Marke von 70.000 Dollar, allerdings zeigt ein Blick auf die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, dass kein einziger Coin in den letzten 24 Stunden Gewinne erzielt. Während einige ihren Wert zumindest relativ stabil halten können, sieht es bei $POPCAT anders aus. Der Solana-basierte Meme Coin gibt deutlich nach. Währenddessen könnte die Stimmung bei Crypto Allstars ($STARS) kaum besser sein.

$POPCAT gibt um 13 % nach

Popcat ist ein Coin, der in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Der Solana-basierte Meme Coin hat es geschafft, eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar zu erreichen und hat seine Rallye auch nach dieser Hürde weiter fortgesetzt. Heute zeigt sich allerdings ein anderes Bild. $POPCAT ist unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung der größte Verlierer.

($POPCAT Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Nach so einer Rallye stellt sich für viele Anleger natürlich bei jeder Korrektur die Frage, ob es sich nun um einen gesunden kurzfristigen Rücksetzer handelt, nach dem der Kurs später wieder steigt, oder ob der Hype nun endet und $POPCAT in einen Crash übergeht. Tatsächlich zeigt der Katzen-Coin langsam etwas Schwäche, sodass auch auf Wochensicht kein Gewinn mit $POPCAT erzielt werden konnte.

Anders sieht es dagegen aus, wenn man einen längeren Betrachtungszeitraum heranzieht. Im letzten Monat ist der $POPCAT-Kurs um über 50 % gestiegen und auch das Allzeithoch liegt erst wenige Tage zurück. Derzeit sieht es also nicht danach aus, als wäre hier schon das obere Ende der Fahnenstange erreicht. Dennoch sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass die Marktkapitalisierung inzwischen extrem hoch ist, wodurch es schwer wird, den Kurs weiter zu vervielfachen. Anders sieht es dagegen bei Crypto Allstars ($STARS) aus.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto Allstars steuert auf 3 Millionen Dollar zu

Wer früh in $POPCAT investiert hat, konnte mit ein paar hundert Dollar zum Millionär werden, da der Coin eine Kursentwicklung hinter sich hat, wie sie bei Meme Coins immer wieder mal zu beobachten ist. Natürlich weiß man vorher nie so genau, welchem Meme Coin der ganz große Durchbruch gelingt, allerdings deutet auch bei Crypto Allstars ($STARS) derzeit einiges darauf hin.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Die $STARS-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger also die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein und da die Nachfrage schon in dieser frühen Phase explodiert, gehen Analysten von einer Kursexplosion nach dem Launch aus. Das liegt daran, dass Crypto Allstars nicht nur den $STARS-Token, sondern auch eine Besodnerheit auf den Markt bringt.

Mit Crypto Allstars kommt der MemeVault auf den Markt, wobei es sich um ein Staking-Protokoll der besonderen Art handelt. Hier wird es erstmals möglich, Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in einem Pool zu staken und dafür eine Rendite in Form von $STARS-Token zu erhalten. Damit vereint Crypto Allstars Meme Coin Trader unterschiedlicher Blockchains unter einem Dach.

Um eine höhere Rendite im MemeVault zu erzielen, können Anleger mehr $STARS-Token sammeln. $STARS gilt im MemeVault als Rendite-Multiplikator, sodass der Gewinn bis zu 3 x so hoch ausfallen kann, wenn man mehr $STARS hält. Das führt dazu, dass die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist. Eine Kursexplosion scheint daher fast schon unausweichlich nach dem Launch, weshalb Anleger schon fast 3 Millionen Dollar investiert haben, um noch vor dem Handelsstart an den Börsen dabei zu sein.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.