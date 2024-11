Dieser auf europäische und deutsche unterbewertete Wachstumsaktien spezialisierte Aktienfonds schneidet bisher besser als der MSCI-World-Index ab. Erfolgsinvestor Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway über Jahrzehnte bedeutende Indizes wie den S&P 500 und MSCI World deutlich in der Wertentwicklung übertroffen. Zwischen 1964 und 2023 erzielte er eine Performance von 4.384.748 Prozent, während der S&P-500-Index 31.223 Prozent erreichte. Sein Erfolgsgeheimnis liegt unter anderem in der Konzentration auf Unternehmen mit guter Marktstellung, die er zu einer günstigen Bewertung einkauft. In Kombination mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont erzielte Warren Buffett so deutliche …