Während Gold und Silber zuletzt mächtig Federn lassen mussten, zeigte sich Kupfer erstaunlich robust. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Zudem hat die Quartalsberichtssaison den Kupfersektor erreicht. Gold und Silber unter Druck Während Gold und Silber gerade in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Börsenwoche herbe Preisrückgänge verzeichneten, hielt sich Kupfer erstaunlich robust. Neben einigen fundamentalen Gründen liegt der Unterschied hauptsächlich in dem Umstand, dass sich der Kupferpreis bereits seit längerer Zeit in einer ausgewachsenen Korrektur befindet, während Gold und Silber bis vor kurzem eindrucksvoll haussierten. Die aktuelle Situation bei Silber wurde im Kommentar …