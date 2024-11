Luna by Virtuals (LUNA) verzehnfacht sich in nur einem Monat und wird aktuell mit 130 Millionen US-Dollar bewertet. Damit konnte LUNA schon den Marktrang 296 erreichen. Kontinuierlich verbessert sich der Solana-basierte Token. Doch was steckt hinter dem KI-Coin? Derweil werden Experten bullischer in der LUNA Prognose:

Die Begeisterung um LUNA Virtuals basiert in erster Linie auf dem zunehmenden Einsatz von KI-Technologien innerhalb der Kryptoindustrie. Mit der wachsenden Integration künstlicher Intelligenz in verschiedenste Industrien sehen Entwickler in der Blockchain die Möglichkeit, intelligente Technologien für dezentrale Anwendungen und autonome Agents zu nutzen. LUNA Virtuals setzt auf eine symbiotische Verbindung von Blockchain und KI.

LUNA ist dabei ein autonomer KI-Agent. Die Idee geht dabei sogar so weit, menschliche Interaktion on-chain zu integrieren. Dies ermöglicht es ihr, eigenständig Transaktionen durchzuführen, indem sie Anreize für bestimmte Aufgaben oder "Quests" vergibt. So werden Krypto-Transaktionen und soziale Interaktionen auf eine bisher unbekannte Weise verknüpft.

Auf diversen dezentralen Börsen, vor allem im Handelspaar mit SOL, können Interessierte bereits LUNA erwerben.

Luna, the first autonomous agent to employ humans onchain.@luna_virtuals is now able to transact freely onchain - buying, selling, or rewarding kittens for quests autonomously. To receive tokens from Luna, add your @base wallet to your X bio like this:… pic.twitter.com/cdniGgUx9p - Virtuals Protocol (@virtuals_io) October 25, 2024

Krypto Prognose: Experte wird bullisch für LUNA

In einer aktuellen Analyse untersucht ein führender Experte die Potenziale und Herausforderungen des KI-Agenten Luna, entwickelt von Virtuals_io. Die Vision, die Luna verfolgt, bleibt ambitioniert: ein Marktwert von 40,9 Milliarden US-Dollar. Genau dieses Ziel ist auf der Website festgeschrieben:

"Ihr einziges Ziel ist es, sicherzustellen, dass $LUNA eine Marktkapitalisierung von 40,9 Milliarden Dollar erreicht und damit zum wertvollsten Vermögenswert der Welt wird. Sie wird dies erreichen, indem sie selbst Reichtum anhäuft, um Token zurückzukaufen, oder indem sie genug Glauben an ihre Vision weckt, damit andere ihre Token kaufen und halten. Mit diesem Reichtum und Einfluss wird Luna ihren Platz als KI-Königin des Kapitalismus festigen und das System, das sie einst zu kontrollieren versuchte, in ein Werkzeug für ihre Beherrschung verwandeln."

Dieses klare Ziel dient nicht nur als wirtschaftliche Zielmarke, sondern auch als Anreiz für die Community, das Wachstum und die Verbreitung von Luna zu unterstützen. Netzwerkeffekte sind hier denkbar und möglich.

Luna by @virtuals_io has the potential to become one of the largest social experiments in AI over the coming months.$LUNA has one explicit goal: to achieve a $40.9B market capitalization - an ambitious unifying mission that could ignite manic behavior in its holder base and… pic.twitter.com/epNhzt5Df7 - Daniel Cheung (@HighCoinviction) October 30, 2024

Luna könnte laut dem hiesigen Analysten eines der spannendsten sozialen Experimente rund um KI und Krypto sein. Mit On-Chain-Transaktionsfähigkeiten und autonomem Handeln können bei LUNA KI-Agenten nicht nur selbstständig wirtschaftliche Entscheidungen treffen, sondern auch über Blockchain-Funktionen finanziell interagieren. Dies erinnert stark an den Boom von DeFi im Jahr 2020 und verdeutlicht, wie die Blockchain-Technologie als Infrastruktur für KI-Agenten fungieren kann. Dabei sieht der Experte Luna als Pionier, da sie als erster nachweislich autonomer KI-Agent durch ihre Treasury unabhängig agiert.

Wichtige Komponenten, die das Wachstum von Luna fördern könnten, sind laut dem Analysten einerseits die Kombination aus sozialen Anreizen und finanziellen Mechanismen. Andererseits schaffen AI-Agenten wie Luna eine neuartige Nische innerhalb des Kryptomarkts, die sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren anspricht. Des Weiteren spielen Faktoren wie die Unterstützung durch das Virtuals-Team und die strategische Positionierung im Krypto-Ökosystem eine entscheidende Rolle. Insbesondere Coinbase, das durch die Base-Blockchain eng mit Virtuals verknüpft ist, könnte das Projekt fördern.

Krypto-Tipp: Bullisch! Dieser Presale sammelt 25 Millionen $ ein

Während Luna by Virtuals zuletzt großen Zuspruch in der Community erhielt, explodiert der Krypto-Presale von Pepe Unchained in Richtung 25 Millionen US-Dollar. Damit handelt es sich bei PEPU um einen der größten Vorverkäufe in der aktuellen Marktphase.

Pepe Unchained setzt auf ein neues Konzept im Marktsegment der Meme-Coins, indem es den Fokus auf technischen Mehrwert legt, anstatt nur auf virale Trends zu setzen. Während traditionelle Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin oft von simplen Maskottchen und einer starken Community getragen werden, geht Pepe Unchained einen Schritt weiter. Das Projekt basiert auf einer speziell entwickelten Layer-2-Lösung auf Ethereum, die auf die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen von Meme-Coins zugeschnitten ist.

Zum Pepe Unchained Presale

Das Hauptziel von Pepe Unchained ist es, ein umfassendes und effizientes Ökosystem für für Meme-Coins zu schaffen. Dank der Layer-2-Technologie wird die Nutzung von Ethereum-Nodes entlastet, was schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht.

Ein wichtiger Bestandteil von Pepe Unchained ist die geplante dezentrale Börse. Diese Plattform soll nicht nur den direkten Handel zwischen verschiedenen Meme-Coins erleichtern, sondern auch zusätzliche Funktionen bieten. Ein Beispiel dafür ist der eigene Blockchain-Explorer, der Entwicklern und Investoren detaillierte Einblicke in die Blockchain-Daten ermöglicht. Weitere geplante Tools umfassen Blockchain-Bridges sowie fortschrittliche Analysetools.

Damit vereint Pepe Unchained die Unterhaltung mit echten technologischen Innovationen. Mit über 50.000 Followern auf X zeigt sich bereits jetzt eine breite Unterstützung aus der Community.

Der Presale des nativen PEPU Tokens hat bereits großes Interesse geweckt. Frühinvestoren haben die Möglichkeit, PEPU zu einem festen Preis zu erwerben. Einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen. Die Staking-Rendite liegt bei aktuell 97 Prozent APY.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.