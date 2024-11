Solana News: Kann Pump.Fun trotz Erfolg gefährlich für Solana werden

Der BitMEX-CEO Arthur Hayes will nun den Ethereum-Killer Solana gegenüber Bitcoin priorisieren, womit er sich einigen anderen Kryptoexperten angeschlossen hat. Allerdings verweisen andere Berichte auf ein einseitiges Risiko durch den Memecoin-Sektor.

Ebenso kommt es zu einer steigenden Anzahl von SOL-Verkäufen, welche Druck auf den Kurs ausüben können, da sie in letzter Zeit mehr als die Hälfte des gesamten Ökosystems ausgemacht haben. Inwiefern die Verkäufe von Pump.Fun den Solana-Kurs belasten können, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Erfolg der Memecoin-Launchplattform Pump.Fun könnte ein zweischneidiges Schwert sein

Bei Pump.Fun handelt es sich um die führende Memecoin-Launchplattform. Sie hat seit März mit ihren Start- und Handelsdiensten 2.911.377 Memecoins hervorgebracht und 2.446.172 Wallets erreicht.

Allerdings war nicht nur ein kurzer Boom. Stattdessen hat sich die Anzahl im Vergleich zum Durchschnitt rund verdoppelt und im Unterschied zum Tief aus dem September sogar ungefähr verneunfacht.

Dabei waren es zuletzt bis zu 36.335 neue Memetoken pro Tag. Auf diese Weise konnten 1.096.715 SOL oder umgerechnet 169.739.592 USD eingenommen werden. Somit machte die Plattform zuletzt täglich 55 bis 68 % der Transaktionen und 20 bis 64 % des Volumens von Solana aus.

Anteil von Pump.Fun an Solana | Quelle: Dune - @hashed_official

Es besteht jedoch nicht nur die Gefahr, dass das Interesse an diesen häufig inhaltslosen und nutzlosen Coins dieses Sektors nicht immer so hoch bleiben wird, wie es auch zuvor bei BRC-20, NFTs und anderen Trends beobachtet wurde. In einem solchen Falle würde sich die geringe Diversifizierung von Solana negativ bemerkbar machen.

Überdies wird über die Plattform ein kontinuierlicher Druck auf den Solana-Kurs ausgeübt. Schließlich machen sie einen großen Anteil der gesamten Gebühreneinnahmen aus, welche durch die Veräußerungen wiederum aus dem Ökosystem getrieben und nicht für den Aufbau sinnvoller Projekte genutzt werden, welche die Welt verbessern.

Können die SOL-Verkäufe von Pump.Fun Solana gefährden?

Bei Gesamtgebühreneinnahmen in Höhe von 1,10 Mio. SOL entspricht dies 4.476,39 SOL pro Tag oder gerade einmal 692.814,66 USD. Somit könnten sich die täglichen Verkäufe kaum bemerkbar machen, dass es 0,04 % des heutigen Volumens von 1,74 Mrd. USD entspricht.

Zudem ist es gerade etwas niedriger. Durchschnittlich liegt das Handelsvolumen der Solana-Coins der Kryptobörsen bei rund 4,70 Mrd. USD, womit es nur noch 0,015 % des Volumens sind. Der TVL der SOL-Protokolle beträgt 6,00 Mrd. USD, sodass dem Ökosystem mit 0,012 % täglich kaum Liquidität entzogen werden würde.

Solana-Marktkapitalisierung | Quelle: CMC

Im Vergleich zur Marktkapitalisierung von 77,30 Mrd. USD, welche bereits in diesem Jahr vor dem Kurs ein neues Allzeithoch verzeichnet hat, ist es mit 0,0009 % ein kaum spürbarer Anteil, welcher sich dennoch unter dünnem Volumen bemerkbar machen kann.

Erschreckender ist es hingegen, wenn die Verkäufe auf einmal geschehen, wie es zuletzt immer wieder beobachtet wurde. So wurden in der Zeit vom 16. Mai bis zum 19. Mai rund 100.000 SOL-Coins für rund 16,5 Mio. USD verkauft. Ähnliches ereignete sich vom 23. September bis zum 27. September, als die Inhaber von Pump.Fun insgesamt 164.000 SOL für 24,6 Mio. USD veräußert haben.

Solana-Bestände von Pump.Fun | Quelle: Arkham

Hinzu kommt der Umstand, dass mit den steigenden Gebühreneinnahmen natürlich auch die Verkäufe der SOL-Coins zugenommen haben. Während es vor vier Monaten nur bis zu 23.000 Solana pro Transaktion waren, sind sie zuletzt oft auf 65.000 SOL bis sogar 90.000 SOL und somit 10,66 Mio. USD bis 14,76 Mio. USD pro Tag angestiegen, sofern es Verkäufe gab.

Demnach sind die Auswirkungen auf den Kursverlauf von Solana schon etwas größer, aber immer noch gering. Denn somit entsprechen die letzten Verkäufe 0,0037 bis 0,0052 % des aktuellen täglichen Handelsvolumens und 0,0014 bis 0,0019 % des durchschnittlichen Volumens. Aber auch in Bezug auf die Marktkapitalisierung von Solana sind es nur 0,00008 bis 0,00012 %.

Die Wallet von Pump.Fun hält zudem weiterhin hohe SOL-Bestände und wächst kontinuierlich. Selbst die hohen Verkäufe können schnell wieder mit neuen Gebühreneinnahmen ausgeglichen werden.

Somit müssen Investoren weniger befürchten, dass es zu einem totalen Zusammenbruch von Solana kommt. Dennoch können die Transaktionen von Pump.Fun temporären Druck auslösen und somit eine Spirale in Gange setzen.

Wallet von Pump.Fun in USD | Quelle: Arkham

Zudem könnte es sein, dass die kleineren Projekte innerhalb des Solana-Ökosystems dringender auf das Kapital angewiesen sind und deshalb eher ihre Einnahmen in Fiatwährungen zur Finanzierung der Unkosten nutzen, als es bei Pump.Fun der Fall ist.

So können Sie wie Pump.Fun mit Memecoins Gewinne erzielen

Die Entwicklung von Pump.Fun ist beeindruckend und hat auch viele andere Projekte auf anderen Blockchains inspiriert, wie Hop.Fun auf Sui, Snek.Fun auf Cardano, Four.Memes auf BNB Smart Chain, Sun.Pump auf Tron, Ape Express auf ApeNet, STX City auf Stacks und weitere.

Denn Pump.Fun hat sich innerhalb kürzester Zeit unter die führenden Protokolle in Bezug auf die täglichen Gebühreneinnahmen gearbeitet. Zeitweise lag die Plattform bei ihnen sogar an der Spitze.

Zuletzt wurden jedoch viele Gebühren abgeschafft, wie die für die Erstellung von Coins und stattdessen sogar eine Belohnung für erfolgreiche Coins gezahlt. Aber auch die Handelsgebühr wurde teilweise ausgesetzt, um die neuen Tools zu bewerben.

Jedoch bietet Pump.Fun keinen eigenen Coin an, sodass die Gewinne nur privatisiert werden. Eine Alternative stellt hingegen das Memecoin-Infrastrukturinvestment mit Ethereum-Skalierungslösung von Pepe Unchained dar.

Dieses wurde darauf ausgelegt, einen möglichst großen Nutzen und bessere Konditionen für Entwickler, Nutzer und Investoren bereitzustellen, um die Krypto-Adaption weiter voranzutreiben. So wird die Geschwindigkeit um 100x gesteigert und die günstigsten Gebühren ermöglicht.

Damit möglichst viele Gebühren innerhalb des PepeNets erzielt werden, gibt es außerdem verschiedene Angebote. Dies ist neben einem Handelsplatz auch unter anderem ein Überbrückungsdienst, welcher die Interoperabilität der Blockchain erhöht.

Das Team von Pepe Unchained bemüht sich nicht nur um eigene Entwicklungen, sondern wirbt ebenso externe Teams an, um somit das Angebot schnell zu expandieren und die natürliche Nachfrage nach dem digitalen Rohstoff $PEPU zu steigern, welche sich positiv auf den Kursverlauf auswirkt.

Angesichts der Erfolge von Vorgängern hat Pepe Unchained großes FOMO bei den Investoren hervorgerufen. Auf diese Weise hat der aktuell beliebteste Presale mittlerweile 24,28 Mio. USD eingenommen und befindet sich unmittelbar vor seinem Finanzierungsziel.

Nur noch für weniger als 35 Stunden können die $PEPU-Coins für 0,01209 USD erworben werden. Dieser könnte sich möglicherweise zu einem der erfolgreichsten Token der nächsten Zeit entwickeln. Schließlich werden bedeutende Kapitalzuflüsse erwartet, da es auch für Kleinanleger attraktive Vorteile bringt.

