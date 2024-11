Mainz (ots) -3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ist auch 2024 wieder beim "Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm", kurz DOK Leipzig, präsent: Zum fünften Mal stiftet 3sat im Rahmen der Medienpartnerschaft den mit 6000 Euro dotierten Nachwuchspreis Silberne Taube Langfilm und bekräftigt damit sein Engagement für internationale Regietalente. Ausgezeichnet wird eine Produktion, die maximal die dritte Regiearbeit nach Abschluss der Ausbildung ist. Gewonnen hat im "Internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm" 2024: Pierre Michel Jean Vergabe der Silbernen Taube LangfilmIn Pierre Michel Jean's Film "Twice into Oblivion" geht es um das sogenannte 'Petersilienmassaker' in der Dominikanischen Republik von 1937, bei dem mehr als 20.000 Haitianer*innen ermordet wurden. Der Film spielt in einer Grenzregion, die noch heute von einem vor über 70 Jahren begangenen Genozid heimgesucht und umgetrieben wird."3sat ist es eine besondere Freude, in diesem Jahr die Silberne Taube an den Filmemacher Pierre Michel Jean aus Haiti zu vergeben", sagt der stellvertretende 3sat-Koordinator Johannes Dicke anlässlich der Preisverleihung in Leipzig.In der Begründung der Jury heißt es: "Durch zwei ganz unterschiedliche und fesselnde Ansätze - Zeugnisse älterer Überlebender sowie improvisierte Performances der jungen Erb*innen dieser offenen Wunden - zeigt der Film die Beharrlichkeit der Vergangenheit ebenso wie die Notwendigkeit, sich ihr zu stellen, damit wir einen Weg vorwärts finden."Der Jury für den "Internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm" gehören in diesem Jahr an: Maria Bonsanti (Italien), Sylvaine Dampierre (Frankreich), Mark Edwards (Frankreich), Eric Hynes (USA), Avi Mograbi (Israel/Portugal).3sat-Programm über den Dokumentarfilmer Thomas HeiseDOK Leipzig würdigt in diesem Jahr das Filmschaffen des deutschen Regisseurs und Autors Thomas Heise (1955-2024). 3sat sendet am Montag, 18. November 2024, 22.25 Uhr Heises Film "STAU - Jetzt geht's los" (1993), der sich mit Motiven, Ursachen und Erscheinungsformen des Rechtsextremismus unter Jugendlichen in Ostdeutschland auseinandersetzt. Am Dienstag, 19. November 2024, 22.25 Uhr folgt Heises letzter Dokumentarfilm "Heimat ist ein Raum aus Zeit" (2019), der als Kinokoproduktion mit 3sat entstand. Hier folgt Heise den Spuren seiner eigenen Familie vom Ersten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung. Unter anderem geht es um den jüdischen Wiener Familienzweig in der NS-Zeit.Beide Filme sind ab sofort in der 3sat-Mediathek (https://www.3sat.de) abrufbar.Pressekontakt:Bei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5900143