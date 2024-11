Dogecoin Prognose: Dieses Kurslevel ist im November entscheidend

Während sich der Kryptomarkt am Samstagabend stabilisiert und weitere Verluste ausbleiben, notiert Dogecoin nur unwesentlich leichter. Auf Wochensicht stieg der wertvollste Meme-Coin der Welt um rund 17 Prozent und ist damit die beste Kryptowährung in der Top 10. Ferner gab es hier im vergangenen Monat sogar eine Rendite von rund 53 Prozent, zuletzt auch mit einem unterstützend ansteigenden Handelsvolumen. Während zunächst Meme-Coin-Trader eher kleinere Projekte bevorzugten, kam zuletzt Momentum zu DOGE zurück. Nun könnte eine technische Analyse zeitnah einen Einstieg bei DOGE indizieren.

Dogecoin: Analyst bullisch - das könnte passieren

Denn der bekannte Krypto-Analyst Ali Martinez wird bullisch für Dogecoin. Sofern DOGE über 0,169 US-Dollar ausbrechen könne, wäre ein bullisches Setup intakt. Aktuell befindet sich der Dogecoin-Kurs nach der starken Impulsbewegung in einer untergeordneten Konsolidierung, die in einem abwärts gerichteten Kanal erfolgt. Der Ausbruch nach oben würde ein Kurssprung über die psychologische Kursmarke von 0,20 US-Dollar indizieren, was fast Kursgewinne von 30 Prozent bedeuten würde.

If Dogecoin $DOGE breaks above the $0.169 resistance, we could see a 27% rally up to $0.209! pic.twitter.com/seVi6gdoH5 - Ali (@ali_charts) November 2, 2024

Dogecoin Alternative: Flockerz startet Meme-Coin mit Vote-to-Earn-Feature

Während Dogecoin der wertvollste und bekannteste Meme-Coin bleibt, setzen Anleger gerne auch auf kleinere Projekte. Mitunter formulieren diese neue Konzepte, um sich von anderen Meme-Coins abzuheben.

Flockerz hat sich als neuer Meme-Coin im Presale mit einem spannenden Ansatz etabliert und konnte bereits über 1,25 Millionen US-Dollar an Investorengeldern sammeln. Der Erfolg dieses Projekts gründet auf einem dezentralisierten Modell, das die Community aktiv in die Entscheidungsprozesse einbindet. Durch ein "Vote-to-Earn"-System haben alle Token-Halter die Möglichkeit, über wichtige strategische Entscheidungen abzustimmen. Dafür erhalten sie zusätzlich Belohnungen in Form von FLOCK Token. Flockerz präsentiert sich damit als eine Alternative zu herkömmlichen Meme-Coins, die meist stark zentralisiert sind und die Community nur passiv einbinden.

Der Mittelpunkt der Struktur von Flockerz ist dafür die dezentrale Organisation "Flocktopia". Innerhalb dieses Systems können Token-Besitzer über diverse Projekte und Entwicklungen abstimmen und so Einfluss auf die Ausrichtung des Projekts nehmen. Der Fokus auf Gemeinschaft und Mitbestimmung zeigt sich auch in der Token-Verteilung: 70 Prozent der Tokens sind für die Community vorgesehen.

Flockerz hebt sich nicht nur durch die Community-Orientierung ab, sondern legt auch großen Wert auf Sicherheit. Angesichts der Risiken, die bei Presales und neuen Krypto-Projekten häufig auftreten, hat Flockerz umfangreiche Sicherheitsprüfungen durchlaufen. Token-Audits durch Coinsult und SolidProof bestätigen die technische Sicherheit des Projekts, indem sie mögliche Schwachstellen im Code und in den Smart Contracts untersuchen.

Für interessierte Investoren bietet Flockerz immer noch eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Tokens über die offizielle Webseite zu erwerben. Die Verbindung des eigenen Wallets erlaubt den Kauf von FLOCK gegen ETH, USDT oder BNB, eine Option zur Kreditkartenzahlung ist ebenfalls verfügbar. Darüber hinaus bietet Flockerz attraktive Staking-Möglichkeiten, die derzeit eine jährliche Rendite von beeindruckenden 1350 Prozent APY versprechen. Da bereits in weniger als 48 Stunden der Preis wieder ansteigt, scheint für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

