Krypto-Experte Hoskinson warnt vor möglichem Crash durch Memecoins

Charles Hoskinson, ein Mitbegründer von Ethereum und Cardano, hat in einem seiner jüngsten Interviews vor der Gefahr der Memecoins gewarnt. Was ihn zu diesen Annahmen kommen lässt und warum Investoren dennoch nicht genug von den Memetoken bekommen, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Memecoins sorgen für Begeisterung am Kryptomarkt

Die Memecoins haben auf verbreiteten Kryptodaten-Plattformen wie CMC im vergangenen Quartal die meisten Suchanfragen verzeichnet, weil viele Investoren versuchen, auf diese Weise innerhalb von kurzer Zeit mit geringen Beträgen reich zu werden.

Da es immer wieder Berichte von Tradern gibt, die in wenigen Tagen mit wenig Geld Millionär geworden sind, ist eine Goldrauschstimmung ausgebrochen. Aber auch wenn man nicht mehrere Hunderte Millionen Prozent und stattdessen "nur" mehrfach eine Verdoppelung erzielt, wäre das schon sehr lukrativ.

Angesichts der hohen Renditen müsste nur ein geringer Anteil von Memecoins getroffen werden, um Breakeven zu sein. Angenommen Sie erzielen 100x, ist es nur einer unter 100 Coins, sofern Sie in alle einen gleich hohen Betrag investieren. Jedoch können Sie auch mehr als einen treffen und bei einer noch höheren Gewinnrate wird, sogar eine noch niedrigere Trefferquote benötigt.

Jetzt beliebtesten Memecoin-Presale entdecken!

Charles Hoskinson kritisiert Memecoin-Sektor scharf

Nachdem Charles Hoskinson zuletzt mit seinem Cardano-Projekt BitcoinOS interoperable und modulare Rollups für das Bitcoin-Ökosystem bereitstellen wollte sowie in diesem die Zukunft erkannte, hat er in seinem letzten Interview wieder für Cardano geschwärmt.

Ebenso ist er auf den Memecoin-Markt eingegangen, welcher ihm missfällt. So hat er kritisiert, dass die Investoren so stark von den Memetoken begeistert sind. Denn seiner Meinung nach hätten sie keinen Wert und würden auch niemals einen haben. Zudem hat er allen Degenerierten empfohlen, dass sie nicht so denken sollten.

Außerdem fragte er die Krypto-Community, was sie wirklich von den Memecoins erwartet. Denn nach einem Investment würde die jeweilige Memetoken vielleicht ein wenig steigen, da er noch von späteren Käufern erworben wird, allerdings würde es dann zu einem Dump kommen. Dies ist seiner Einschätzung nach, wie der Markt der Memecoins funktioniert hätte und es auch immer noch würde.

Hoskinson sagte auch, dass die Memecoins keinen Wert hätten, weil sie keinen Nutzen haben. Stattdessen würde es sich nur um ein Bild handeln, das in einen Coin umgewandelt wird. Deswegen sei ihre Überlebensfähigkeit von der Viralität abhängig, welche wiederum schnell verloren gehen kann und somit einen Crash des Coins sowie dessen Ende nach sich zieht.

Jetzt nützlichen Memecoin entdecken!

Dass die Memetoken dennoch eine so große Beliebtheit erreichen konnten, führt er vorwiegend darauf zurück, dass den Investoren aufgrund des dreijährigen Bärenmarktes langweilig werden würde. Zudem verwies er darauf, dass einige ein großes Vermögen mit digitalen Assets erzielt haben, welches sie nutzen wollen.

Außerdem führte der Krypto-Experte Hoskinson den Erfolg der Memecoins auf die sozialen Medien zurück. Auf diesen würden von selbst ernannten Experten einige Memetoken angepriesen werden, ohne Rechenschaft abzulegen. Somit kann es zu Fehlinformationen und spekulativen Investments kommen.

Hoskinson nennt Cardano und nützliche Coins eine bessere Alternative

Überdies verglich er die Memecoins mit Cardano, wobei die Messlatte nun wirklich nicht gerade hoch angelegt wurde. Dennoch konnte so auch der ADA-Coin wieder verstärkt strahlen, nachdem es das Rampenlicht an andere Layer-1s wie Solana, Kaspa, Sui und Aptos verloren hat.

Cardano würde sich laut Hoskinson im Vergleich zu den Memetoken durch die On-Chain-Governance, die Möglichkeit für Smart Contracts, das solide Netzwerk sowie die praktische und nützliche Ökosphäre auszeichnen. Somit bezieht sich die Layer-1 auf reale Geschäftsmodelle mit einem Nutzen.

Zudem empfahl Hoskinson der Krypto-Community, dass sie sich lieber den qualitativen Kryptowährungen widmen. Dann hätten sie es auch verdient, dass sie zu ihrer eigenen Bank werden.

Jetzt Fusion aus DeFi und Memecoin entdecken!

Ist die Kritik von Hoskinson gerechtfertigt?

Schaut man auf die Kursentwicklung der führenden Memecoins über die vergangenen 30 Tage, so konnten diese mit 21,0 % die durchschnittlich höchsten Kursgewinne von allen Sektoren erzielen. Zudem war es deutlich mehr als die 15,9 % des zweiten Platzes der zentralen Kryptobörsen.

Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um einen temporären Ausreißer. Denn auch bei der Entwicklung im Jahr 2024 liegen die Memecoins mit einem Plus von 80,4 % im oberen Bereich. Sie konnten nur noch von den zentralen Kryptobörsen mit 88,3 % und den RWAs mit 638,1 % übertroffen werden.

Sektorperformanz des Kryptomarktes | Quelle: Artemis

Somit hätten Sie mit den Memecoins in diesem Jahr nicht schlecht abgeschnitten, sofern Sie die Marktführer gekauft hätten. Diese bieten wiederum eine höhere Sicherheit, da 4 der Top 6 mittlerweile echte Geschäftsmodelle entwickelt haben und für Pepe nun das neue Pepe Unchained gestartet wurde. Somit könnten es bald 5 von 6 sein.

Sofern diese Memecoins auch echte Angebote für das Web3 entwickeln wie einen Tokentresor, eine Launchplattform, eine DEX und mehr, unterscheidet sie nicht mehr viel von den anderen Anbietern. Sicherlich gibt es einige Innovatoren und Disruptoren, aber auch viele Kopien auf anderen Chains in minimal abgewandelter Ausprägung.

Außerdem haben so gut wie alle führenden Blockchains und mehr versucht, von dem Memecoin-Boom zu profitieren. So seien nur Cardano, Solana, Sui, Binance Smart Chain, Stacks, Base, TRON, Chiliz und ApeCoin gennant. Allerdings war Snek.Fun von Cardano nicht so erfolgreich wie der Marktführer Pump.Fun auf Solana.

Sofern die Investoren wieder das Interesse an den Memecoins verlieren, könnte Hoskinson somit Gebühreneinnahmen von Solana um mehr als die Hälfte verringern, da die Launchplattform zuletzt so viel ausgemacht hat. Dennoch stellen die Verkäufe der hohen Gewinne der Plattform nur ein geringes Risiko für Solana dar.

Jetzt auf smarte Weise vom Memecoin-Boom profitieren!

Investieren Sie nicht in Memecoins, sondern in Memetoken-Infrastruktur!

Trotz dieser positiven Entwicklung der führenden Memecoins ist die Kritik von dem Krypto-Experten Hoskinson nicht unberechtigt. Denn über die letzten Tage wurden täglich zwischen 23.000 bis 35.000 Memecoins auf Pump.Fun erstellt, von denen es aber nur rund 1 bis 2 % überhaupt an die dezentralen Kryptobörsen schaffen.

Überdies gibt es Anzeichen, dass die hohe Anzahl von Solana-Wallets teilweise auf Betrüger zurückzuführen ist. Denn jeden Tag werden rund halb so viele Adressen erstellt, wie täglich aktiv sind, von denen einige mit Bots künstliche Aktivität vortäuschen sollen. Zudem wird auf Pump.Fun pro vier Nutzer ein Memecoin pro Tag gestartet, sodass es schnell mehr als Investoren gibt.

Bisher konnten Anleger nicht von den 1,6 bis 2,5 Mio. USD Gebühreneinnahmen pro Tag profitieren. Dies soll sich nun jedoch mit dem Memecoin-Ökosystem Pepe Unchained ändern, welches auf Ethereum auch eine Skalierungslösung mit hundertmal höherer Geschwindigkeit und den niedrigsten Gebühren startet.

Dies ist jedoch noch nicht alles, da unzählige Angebote bereitgestellt werden sollen. Schon jetzt gibt es ein Vorschauvideo von der eigenen DEX, dem interoperablen Überbrückungsdienst, dem Block-Explorer und mehr. Somit umfasst Pepe Unchained sogar noch deutlich mehr als Pump.Fun und könnte auf Ethereum deutlich erfolgreicher werden, dass sich mit seiner EVM wie das Internet als der Web3-Standard durchsetzen könnte.

Dank des Infrastrukturinvestments müssen Sie sich also weniger Sorgen um Due Diligence, Betrug, Volatilität, erfolglose Coins und so weiter machen. Stattdessen lassen sich mit den vielfältigen Angeboten Einnahmen erzielen. Diese sorgen wiederum für eine natürliche Nachfrage nach dem nativen Coin, welcher das primäre Zahlungsmittel ist.

Aus diesen Gründen und einigen weiteren wie der hohen Wal-Aktivität, konnte der Presale von Pepe Unchained schon 24,30 Mio. USD einnehmen und sich zu einem der erfolgreichsten in diesem Jahr entwickeln. Nur noch für weniger als 33 Stunden sind sie im Vorverkaufsangebot für 0,01209 USD erhältlich.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.