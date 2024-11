CRH (NYSE: CRH), der führende Anbieter von Baustofflösungen, hat einen neuen Windpark entwickelt, um sein Zementwerk in Medgidia in Rumänien mit erneuerbarer Elektrizität zu versorgen. Der Windpark ist der erste seiner Art im Land, der ausschließlich ein Zementwerk mit Strom versorgt. Er wird einen erheblichen Teil des jährlichen Energiebedarfs des Werks Medgidia decken und dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der dort hergestellten Produkte zu verringern, während es gleichzeitig zur Umstellung Rumäniens auf saubere Energie beiträgt.

Eunice Heath, Chief Sustainability Officer bei CRH, sagte: "Dies ist ein bedeutendes Projekt für saubere Energie für CRH und eine der vielen Möglichkeiten, wie wir dazu beitragen, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Umwelt zu schaffen Der Bau eines Windparks zur Stromversorgung eines unserer Zementwerke zeigt unser Engagement für die Dekarbonisierung und die Bereitstellung kohlenstoffarmer Baustofflösungen für unsere Kunden, um den sich ändernden Anforderungen im Bauwesen gerecht zu werden."

CRH investiert aktiv in saubere Energie, um seinen Kunden Produkte und Lösungen mit geringerem CO2-Ausstoß anbieten zu können. Durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie in seinen Betriebsstätten und die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen vor Ort unternimmt CRH einen wichtigen Schritt zur Erreichung seines branchenführenden Ziels, die absoluten CO2-Emissionen bis 2030 um 30 zu reduzieren.

Das Projekt wurde im August 2023 gestartet und der Windpark ist nun voll funktionsfähig. Er besteht aus fünf Turbinen und hat eine installierte Gesamtleistung von ca. 30 MW und eine geschätzte jährliche Nettoproduktion von 80 GWh. Er wird dazu beitragen, die energiebezogenen CO2-Emissionen Rumäniens um 40.000 Tonnen zu reduzieren.

Über CRH

CRH (NYSE: CRH, LSE: CRH ist der führende Anbieter von Baustofflösungen, die unsere Welt aufbauen, verbinden und verbessern. Mit ca. 78.500 Mitarbeitern an ca. 3.390 Betriebsstandorten in 28 Ländern ist CRH Marktführer in Nordamerika und Europa. Als unverzichtbarer Partner für Transport- und kritische Versorgungsinfrastrukturprojekte, komplexe Nichtwohnungsbau- und Außenwohnlösungen trägt CRH mit seinem einzigartigen Angebot an Materialien, Produkten und Mehrwertdiensten dazu bei, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere bebaute Umwelt zu schaffen. Das Unternehmen wird von Ratingagenturen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu den Branchenführern gezählt. Die Aktien des Fortune-500-Unternehmens CRH sind an der NYSE und der LSE notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.crh.com.

