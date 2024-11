Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, zeigt sich trotz herausfordernder Marktbedingungen weiterhin solide aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 2,90 EUR je Aktie auszuschütten, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 6,81% entspricht. Diese attraktive Ausschüttung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stärke und Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Günstige Bewertung trotz Kursrückgang

Trotz eines Kursrückgangs von 48,70% im Jahresvergleich deuten fundamentale Kennzahlen auf eine möglicherweise günstige Bewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,16 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,74 scheint die Aktie aus Sicht von Analysten unterbewertet zu sein. Anleger sollten jedoch die zyklische Natur der Branche und potenzielle wirtschaftliche Schwankungen bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

