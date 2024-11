EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Strategische Unternehmensentscheidung

Der Vorstand der KNAUS TABBERT AG hat heute entschieden, die Produktion an den Standorten in Jandelsbrunn und Nagyoroszi, Ungarn, ab 18. November 2024 bis zum Ende des Jahres einzustellen. Mit dem Ziel, durch eine Reduktion der Produktionsmengen die Lagerbestände auf Händlerebene auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau zu bringen und eigene Bestände abzubauen.



Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme erwartet die Knaus Tabbert AG für das Gesamtjahr 2024 auch einen deutlich geringeren Konzernumsatz als die am 22. Oktober 2024 kommunizierten 1,3 Milliarden Euro. Die Aussage zur bereinigten EBITDA Marge vom 22. Oktober 2024 bleiben unverändert.



