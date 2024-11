Die Reliance Industries Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Zum Handelsschluss am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 58,00 EUR und blieb damit gegenüber dem Vortag unverändert. In den vergangenen 30 Tagen konnte das Papier einen leichten Zuwachs von 0,52% verzeichnen, während es im Jahresvergleich sogar um beachtliche 10,48% zulegen konnte.

Diversifizierung als Schlüssel zum Erfolg

Das indische Konglomerat profitiert von seiner breiten Aufstellung in den Bereichen Petrochemie, Öl und Gas, Telekommunikation und Einzelhandel. Besonders die Tochtergesellschaft Reliance Jio im Telekommunikationssektor und das florierende Einzelhandelsgeschäft treiben das Wachstum voran. Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt Reliance Industries mit einer Marktkapitalisierung von 183,8 Milliarden EUR ein Schwergewicht an den indischen Börsen.

