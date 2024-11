Die InflaRx N.V., ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Jena, verzeichnet bedeutende Fortschritte in seinen klinischen Studien. Der Hauptfokus liegt auf der Entwicklung von Vilobelimab, einem innovativen monoklonalen Antikörper zur Behandlung verschiedener Entzündungskrankheiten. Besonders vielversprechend sind die Fortschritte in der Phase-III-Studie zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa, einer seltenen und chronischen Hauterkrankung. Darüber hinaus befindet sich Vilobelimab in Phase-II-Studien für weitere Indikationen, darunter die Behandlung von Anti-Neutrophile-Zytoplasma-Antikörper-assoziierter Vaskulitis und Pyoderma gangraenosum.

Finanzielle Lage und Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 83,6 Millionen Euro zeigt InflaRx eine stabile Position im Biotechnologiesektor. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1,45 Euro, was einer monatlichen Steigerung von 2,11% entspricht. Trotz eines herausfordernden Jahres mit einem Rückgang von 5,23% bleibt das Unternehmen mit seinem innovativen Forschungsansatz wettbewerbsfähig im Markt für entzündungshemmende Therapien.

