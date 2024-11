Die Union Pacific Corporation zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Der Aktienkurs des Eisenbahngiganten liegt aktuell bei 214,03 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,04% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieses minimalen Rückgangs konnte die Aktie im Jahresvergleich um beachtliche 9,21% zulegen. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem volatilen Wirtschaftsumfeld.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Union Pacific eine Dividende von 5,253 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,12% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 21,11 prognostiziert, was auf eine solide Bewertung hindeutet. Diese Zahlen spiegeln die anhaltende Attraktivität der Union Pacific Aktie für Anleger wider, die auf der Suche nach stabilen Investments im Transportsektor sind.

