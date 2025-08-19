Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point hat seinen Global Cyber Threats Report für Juli 2025 veröffentlicht. Im Juli waren Unternehmen im globalen Vergleich durchschnittlich 2011 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt. Das ist ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vormonat und zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland ist die Zahl wöchentlicher Cyber-Attacken pro Organisation nur leicht um 0,1 Prozent auf 1235 gestiegen. Für den DACH-Raum ist die Anzahl mit durchschnittlich 1356 leicht rückläufig um 4 Prozent.Die Bedrohungslage variiert stark nach Region, verschärft sich jedoch in der Tendenz. In Europa lag das Volumen der Angriffe liegt hinter anderen Regionen, verzeichnete jedoch mit 15 Prozent den stärksten Anstieg von allen. Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) verzeichnete mit 3403 Angriffen pro Organisation und Woche den höchsten Durchschnitt - ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Nordamerika gab es 2870 Angriffe pro Unternehmen, was einem Anstieg von fünf Prozent entspricht.Angriffe nach Sektoren: Bildungssektor weltweit unter DauerbeschussIn Deutschland waren die folgenden Bereiche und Wirtschaftssektoren am meisten von Cyber-Angriffen betroffen:1. Bildungswesen2. Energie & Versorgung3. Telekommunikation4. Gesundheitswesen & Medizin5. InformationstechnologieAuch in der globalen Betrachtung sind einige Wirtschaftsbranchen weitaus stärker betroffen als andere: An der Spitze der Liste steht auch hier der Bildungssektor mit durchschnittlich 4248 Angriffen pro Organisation und somit der höchsten absoluten Anzahl an Cyber-Angriffen pro Woche - ein Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Telekommunikationssektor folgte mit 2769 Angriffen pro Woche, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Behörden lagen mit 2745 Angriffen pro Woche nicht weit dahinter, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.Weitere Informationen finden Sie hier (https://blog.checkpoint.com/research/global-cyber-threats-july-snapshot-of-an-accelerating-crisis/).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6099659