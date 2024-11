Die neunten Vapouround Awards, veranstaltet von der führenden Vape-Medienplattform Vapouround, fanden am Abend des 25. Oktober in Birmingham, Großbritannien, statt. Geekvape und Geekbar, die weltweiten Marktführer in der Vape-Technologie und -Innovation, setzten sich unter mehr als 300 Unternehmen weltweit durch und erhielten insgesamt sechs renommierte Auszeichnungen. Diese Ehrungen festigen die Position beider Marken als Branchenführer und unterstreichen ihr Engagement, ein außergewöhnliches Dampferlebnis zu bieten.

Die Vapouround Awards, oft als "Oscar der Vape-Branche" bezeichnet, vereinen führende Vape-Marken, Branchenexperten und Influencer aus der ganzen Welt, um Fortschritte in Produktqualität, Innovation und Beiträgen zur Industrie zu würdigen. In diesem Jahr erhielt Geekvape mehrere Auszeichnungen, darunter den ersten Platz in den Kategorien "Bestes Mod", "Herausragender Beitrag zur Vape-Industrie" und "Bester MTL-Tank" sowie den dritten Platz in "Bestes Branding und Marketing". Geekbar wurde zudem mit dem zweiten Platz für das "Beste Closed-Pod-System" und dem dritten Platz in der Kategorie "Beste Internationale Marke" geehrt. Diese Auszeichnungen unterstreichen den exzellenten Einfluss beider Marken, Geekvape und Geekbar, auf den globalen Vape-Markt.

Innovation, Zuverlässigkeit und nutzerzentriertes Design

Seit seiner Gründung steht Geekvape an der Spitze technologischer Fortschritte und entwickelt robuste, leistungsstarke Geräte, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Dampfer geeignet sind. Das Engagement des Unternehmens für Exzellenz geht über Produkteigenschaften hinaus und umfasst eine strenge Einhaltung internationaler Sicherheits- und Umweltstandards.

Über Geekvape und Geekbar

Geekvape, gegründet im Jahr 2015, verfolgt die Mission, durch Innovation und Zuverlässigkeit eine erstklassige Nutzererfahrung in der Vape-Branche zu schaffen. Wir hören stets auf die unterschiedlichen Stimmen unserer Nutzer und streben danach, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und der Öffentlichkeit ein gesünderes Dampferlebnis zu bieten. Mit dem höchsten Qualitätsstandard bedienen wir weltweit mehr als 30 Millionen Kunden und pflegen über unsere sozialen Medien mit mehr als 2 Millionen Followern den Austausch mit kreativen und selbstbewussten Menschen.

Geekbar wurde ebenfalls 2015 gegründet und ist eine Vape-Marke, die für ihre Einweg-Vape-Geräte bekannt ist. Diese wurden liebevoll für Erwachsene konzipiert, die ein intelligenteres Dampferlebnis suchen. Da immer mehr erwachsene Dampfer feststellen, dass Einweggeräte eine befriedigende Vape-Erfahrung bieten, möchte Geekbar ihnen ein geschmackvolles, praktisches, benutzerfreundliches und taschentaugliches Dampferlebnis bieten, das unter den Vape-Marken seinesgleichen sucht.

