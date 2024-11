Der Goldproduzent OceanaGold verzeichnet einen moderaten Kursanstieg. Am 3. November 2024 notierte die Aktie bei 2,65 Euro, was einem leichten Zuwachs entspricht. Trotz eines Rückgangs von 1,36% im letzten Monat zeigt sich die Jahresentwicklung mit einem Plus von 64,85% äußerst positiv. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,8 Milliarden Euro bei 708,1 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von OceanaGold zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,77, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,014379 Euro je Aktie erwartet, was einer Rendite von 0,67% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 7,66 prognostiziert, während das aktuelle KGV bei 21,92 liegt.

