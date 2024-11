Die HP-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und verzeichnete am 2. November einen Anstieg von 0,90% auf 33,58 EUR. Im Monatsvergleich konnte das Papier um 1,83% zulegen, was auf ein anhaltendes Investoreninteresse hindeutet. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 33,41% hat die Aktie eine beachtliche Performance hingelegt.

Solide Fundamentaldaten trotz Marktvolatilität

HP weist mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,91 und einer Dividendenrendite von 3,40% für 2024 attraktive Kennzahlen auf. Diese Werte unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Technologiemarkt. Trotz Herausforderungen wie der sich wandelnden Nachfrage nach traditionellen PCs und Druckern bleibt HP durch Investitionen in innovative Produkte und Nachhaltigkeit gut positioniert.

