Die Delivery Hero-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und verzeichnete am 02. November 2024 einen Kurs von 39,95 Euro. Trotz der Abstufung durch den BOTSI®-Advisor konnte der Aktienwert im deutschen Wertpapierhandel zwischenzeitlich um 2,13 Prozent zulegen. Die Schweizer Großbank UBS bekräftigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 50 Euro, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Herausforderungen im Blick

Obwohl Delivery Hero als führender Anbieter von Online-Bestelldiensten für Essen in rund 40 Ländern vertreten ist, steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Der intensive Wettbewerb im Markt für Online-Lebensmittellieferungen und die Notwendigkeit, die Operationen in verschiedenen globalen Märkten zu skalieren, erfordern kontinuierliche Anpassungen und Innovationen. Die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, wird entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Aktie sein.

