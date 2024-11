Einfach genial: Dieser ETF profitiert an so gut wie allen Wachstumsbereichen der Tech-Welt mit. Denn diese können auf die Produkte und Dienstleistungen der darin enthaltenen Unternehmen einfach nicht verzichten. So faszinierend die technologische Entwicklung auch ist, sie bringt leider auch wachsende Bedrohungen durch Cyberkriminalität mit sich. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es viele Sparmöglichkeiten für Unternehmen - Cybersicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...