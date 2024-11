Die Nordea Bank Abp-Aktie verzeichnete am 01.11.2024 einen bedeutenden technischen Durchbruch, indem sie die wichtige 200-Tage-Linie überschritt. Mit einem Kurs von 11,07 EUR signalisiert dieser Anstieg eine potenzielle Trendwende und weckt das Interesse der Anleger. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, bei der die Aktie um 1,72% zulegen konnte. Im Jahresvergleich zeigt sich eine noch beeindruckendere Steigerung von 9,56%, was die Robustheit des Finanzinstituts unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Nordea Bank Abp beläuft sich auf 38,2 Milliarden EUR. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,16 für das laufende Jahr 2024 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 8,42% präsentiert sich die Bank als attraktive Option für dividendenorientierte Investoren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,76 deutet auf eine möglicherweise günstige Bewertung hin, sollte jedoch im Kontext der gesamten Bankenbranche betrachtet werden.

