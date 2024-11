SoSafe, Europas führender Anbieter für Security Awareness und Human Risk Management, stellte auf der jährlichen Human Firewall Conference (HuFiCon) neue Produktfeatures vor, die Sicherheitsteams noch besser dabei unterstützen, eine proaktive und positive Sicherheitskultur zu etablieren. KI-gesteuerte Personalisierung und praxisrelevante Einblicke in Sicherheitsrisiken helfen Organisationen, sicheres Verhalten gezielt voranzutreiben und Risiken langfristig zu minimieren und so auf die steigende Bedrohungslage optimal vorbereitet zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114105940/de/

SoSafe APIs enable customers to customise dashboards in preferred tools, automate reporting, and gain real-time insights. Copyright: SoSafe GmbH

"Unsere neuesten Produkterweiterungen sind nicht nur Upgrades sie sind ein revolutionärer Schritt für Organisationen, die entschlossen sind, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberbedrohungen zu stärken," sagte Dr. Niklas Hellemann, Psychologe und CEO von SoSafe. "Angesichts zunehmend ausgeklügelter Cyberbedrohungen und geopolitischer Spannungen müssen Unternehmen ihre Sicherheitskultur aktiv und nachhaltig gestalten. Mit Automatisierung entscheidender Prozesse und umfassenden Analysen unterstützen wir Sicherheitsteams dabei, frühzeitig Bedrohungen zu erkennen, Risiken von innen heraus zu reduzieren und Überlastungen vorzubeugen. So tragen wir aktiv zu einer resilienten Sicherheitskultur bei."

Vier Innovationsfelder für mehr Sicherheit: SoSafe präsentiert neue Features

Gonçalo Gaiolas, Chief Product Officer bei SoSafe, stellte die neuesten Produktinnovationen auf der Human Firewall Konferenz in Köln vor, der einzigen Cybersecurity-Konferenz mit dem Fokus auf dem Faktor Mensch. Vor über 3.000 Hybrid-Teilnehmern sagte er: "Durch unser kontinuierliches Engagement für Innovation ermöglichen wir es unseren Kunden, sich mit Zuversicht in der dynamischen Sicherheitslandschaft zurechtzufinden. Als Pioniere im Bereich Human Risk Management bieten wir eine Lösung, die sich einfach in Organisationen jeder Größe implementieren lässt und eine ansprechende, interaktive Erfahrung schafft. Wir freuen uns, unsere neuesten Produktinnovationen vorzustellen, die speziell darauf ausgelegt sind, den Schutz von Organisationen vor aufkommenden Sicherheitsbedrohungen weiter zu verbessern."

1. Mehr Effizienz und intuitive Benutzeroberfläche

Die SoSafe-Plattform automatisiert nun wichtige Aufgaben wie das Einrichten von Phishing-Kampagnen, das Durchführen von Schulungen und Erinnerungen an nächste Schritte und reduziert so den Administrationsaufwand für Sicherheitsteams erheblich.

Profilbasierte Personalisierung: Administratoren können Lerninhalte und Simulationen gezielt für verschiedene Rollen anpassen, um die Nutzererfahrung relevanter und wirkungsvoller zu gestalten.

SoSafe-APIs bieten Kunden die Möglichkeit, Dashboards in ihren bevorzugten Tools individuell anzupassen, Analysen zu automatisieren und diese in Echtzeit einzusehen so können datengestützte Entscheidungen zur Risikominderung schneller und effektiver getroffen werden.

2. Individuelles Lernen

SoSafe verfolgt einen personalisierten Trainingsansatz, der nachhaltig sicheres Verhalten fördert und dafür sorgt, dass das Lernen für jede Abteilung von Finanzen bis zum Außendienst relevant und praxisnah bleibt.

Die erweiterte und personalisierte Inhaltsbibliothek unterstützt 32 Sprachen, bietet branchen- und funktionsspezifische Schulungsmodule und wird laufend aktualisiert, um neuen Bedrohungen wie beispielweise KI-gesteuerten Angriffen zu begegnen. Maßgeschneiderte Module für verschiedene Abteilungen garantieren eine zielgerichtete und wirkungsvolle Schulung für alle Zielgruppen.

unterstützt 32 Sprachen, bietet branchen- und funktionsspezifische Schulungsmodule und wird laufend aktualisiert, um neuen Bedrohungen wie beispielweise KI-gesteuerten Angriffen zu begegnen. Maßgeschneiderte Module für verschiedene Abteilungen garantieren eine zielgerichtete und wirkungsvolle Schulung für alle Zielgruppen. Awareness-Assessments bieten kontinuierliche Einblicke für erfahrene Lernende und stellen sicher, dass das Training aktuell und relevant bleibt.

3. Wirkungsvolle Phishing-Simulationen

Die realistischen Phishing-Simulationen von SoSafe sind darauf ausgelegt, die spezifischen Risiken abzubilden, denen verschiedene Unternehmensrollen ausgesetzt sind.

Das KI-unterstützte Simulationsstudio basiert auf einer umfangreichen Datenbank von Social-Engineering- und Phishing-Angriffsmustern und ermöglicht es Organisationen, maßgeschneiderte Simulationen effizient zu erstellen und somit die Fähigkeit der Benutzer zu verbessern, Phishing-Angriffe zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

basiert auf einer umfangreichen Datenbank von Social-Engineering- und Phishing-Angriffsmustern und ermöglicht es Organisationen, maßgeschneiderte Simulationen effizient zu erstellen und somit die Fähigkeit der Benutzer zu verbessern, Phishing-Angriffe zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Smishing-Simulationen: Mit den anpassbaren und vollständig lokalisierten Smishing-Simulationen (aktuell in der Betaphase) können Unternehmen SMS-basierte Phishing-Kampagnen entwerfen und zugeschnitten auf ihr individuelles Risiko- einsetzen.

Mit den anpassbaren und vollständig lokalisierten Smishing-Simulationen (aktuell in der Betaphase) können Unternehmen SMS-basierte Phishing-Kampagnen entwerfen und zugeschnitten auf ihr individuelles Risiko- einsetzen. Phishing-Meldebutton in Google: Eine verbesserte Google Workspace-Integration mit einer Schaltfläche für Phishing-Berichte bietet den gleichen Komfort wie die Outlook-Version mit Funktionen wie Phishing-Feedback, Meldegründen, Meldung von Bedrohungen und Verwaltung vertrauenswürdiger Absender.

Der CISO von Fellowmind, Roald Roos, hat bereits erkannt, wie diese Funktionen zu erheblichen Verbesserungen führen: "Mit SoSafe haben wir eine Effizienzsteigerung von mindestens 30 festgestellt. Es ermöglicht uns, unser Sicherheitstraining effektiver zu verwalten, indem wir auf Expertenmaterialien zurückgreifen, die uns Zeit sparen und die Qualität unseres Trainings erheblich steigern. Zudem ermöglichen uns die Erkenntnisse aus Phishing-Kampagnen, unser E-Learning auf echte Nutzerinteraktionen zuzuschneiden, was das Training wirklich wirkungsvoll und ansprechend macht."

4. Sofie bringt KI-gestütztes Human Risk Management und handlungsorientierte Insights

Das Human Risk OS von SoSafe bietet Sicherheitsteams einen leistungsstarken, datengesteuerten Ansatz für Human Risk Management. Durch die Kombination von Verhaltensanalysen, kulturellen Erkenntnissen und KI-gestützten Empfehlungen liefert die Plattform Überblick über risikobehaftete Verhaltensweisen und fördert gezielte, unterstützende Maßnahmen, wie das Anerkennen von Security Champions oder die Förderung der aktiven Teilnahme an Lernprogrammen.

Das Human Risk OS ermöglicht tiefgehende Datenanalysen, die es Teams erleichtern, Veränderungen im Verhalten zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Durch umfassende Transparenz können Sicherheitsteams wichtige Informationen aufbereiten und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen. Dabei wird stets ein hohes Maß an Datenschutz gewährleistet, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen und gleichzeitig wertvolle Einblicke zu bieten.

Sofie, der KI-basierte Co-Pilot von SoSafe, steht sowohl Benutzern als auch Administratoren mit gezielten Hinweisen, persönlichen Einblicken und hilfreichen Benachrichtigungen zur Seite. Sofie unterstützt Administratoren dabei, Wissenslücken und Trends zu erkennen und proaktiv zu handeln, um die Sicherheitsstandards weiter zu stärken. Als Interaktionskanal fördert Sofie eine konstruktive Sicherheitskultur, indem sie zeitnahe Anerkennung und Lob, aber auch Eskalationen bei Bedarf ermöglicht. Sofie unterstützt dabei, das Benutzerengagement zu fördern und Risiken zu minimieren durch gezielte, kontextbezogene Hilfestellung genau dort und zu dem Zeitpunkt, an dem sie gebraucht wird.

Über SoSafe

SoSafe, gegründet von einem Team aus Verhaltenswissenschaftlern und Technologieexperten, ist der größte Anbieter von Security Awareness und Human Risk Management in Europa. SoSafe ermöglicht mehr als 4.700 Kunden weltweit, Cyberrisiken effektiv zu minimieren. Mit einem verhaltenspsychologischen Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, sorgt SoSafe dafür, dass sicheres Verhalten zur Intuition wird.

Ziel des Unternehmens ist es, die digitale Selbstverteidigung zu stärken und menschliche Sicherheitsrisiken nachhaltig zu reduzieren. Dafür setzen sie auf den Aufbau robuster Sicherheitskulturen und binden Mitarbeitende aktiv in die Reduktion menschlicher Sicherheitsrisiken ein. Basierend auf verhaltensbasierten Daten und angetrieben durch innovative Technologien und KI ermöglicht SoSafe Sicherheitsverantwortlichen so, menschliche Sicherheitsrisiken zu erkennen, zu priorisieren und effektiv zu reduzieren. Das SoSafe-Team besteht mittlerweile aus mehr als 500 Mitarbeitenden an neun Standorten: Köln (Hauptsitz), Amsterdam, Berlin, Chemnitz, Dublin, London, Paris, Lissabon und München.

Website: www.sosafe-awareness.com/de/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114105940/de/

Contacts:

Simona Dunsche

press@sosafe-awareness.com