DJ Sonntagstrend: Union gewinnt in der Wählergunst

Die Union gewinnt in der Wählergunst dazu. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 32 Prozent, wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf den aktuellen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa berichtet. Dies sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Zweitstärkste Partei bleibt die AfD (-1 Prozentpunkt) mit 18 Prozent. Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt und steigt auf 16 Prozent. Die Grünen verlieren an Zustimmung (-1 Prozentpunkt) und landen bei 10 Prozent, die FDP stagniert bei 4 Prozent. Bündnis Sahra Wagenknecht muss einen Prozentpunkt weniger hinnehmen (8 Prozent), die Linke gewinnt einen Prozentpunkt dazu und steht nun bei 4 Prozent.

November 03, 2024 01:26 ET (05:26 GMT)

