Die Deutsche Lufthansa AG zeigt sich trotz anhaltender Herausforderungen in der Luftfahrtbranche robust. Zum 3. November 2024 hält sich der Aktienkurs bei 6,20 EUR, was einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum Vormonat entspricht. Besonders erfreulich für Anleger ist die angekündigte Dividendenzahlung: Für das Geschäftsjahr 2024 plant der Konzern eine Ausschüttung von 0,32393 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,73% entspricht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in einem niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,50 wider, was auf eine günstige Bewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden EUR bleibt die Lufthansa ein Schwergewicht im deutschen Luftfahrtsektor. Anleger sollten die kommenden Quartalsberichte im Auge behalten, um die weitere Entwicklung des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld zu verfolgen.

