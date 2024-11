© Foto: Foto: Paul Sancya/AP/dpa



Gewinnt Kamala Harris die US-Wahl profitieren folgende Branchen und Unternehmen. Die Maßnahmen beider Kandidaten ähneln sich zudem in vielen Punkten. Für die Kandidatin der Demokraten (Kamala Harris) steht wie für Donald Trump in jeder Hinsicht die Wirtschaft an erster Stelle. Sie befürwortet mehr Regulierung, höhere Steuern für wohlhabende Personen und große Unternehmen, Umweltschutz, geringere Gesundheits- und Bildungskosten, aber auch eine kontrollierte Zuwanderung, sichere Grenzen und eine weitere Fortsetzung der aktuellen geopolitischen Auseinandersetzungen. Kamala-Harris-Profiteure Kamala Harris würde die aktuelle Biden-Politik weitgehend fortsetzen, was eine sinkende Inflation und …