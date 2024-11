Unterföhring (ots) -Alarm am Eiskanal! Die Vorbereitungen zum (h)eißesten Wintersport-Event des Jahres am Samstag, 9. November, live auf ProSieben, scheinen zu eskalieren. Wird Sebastian Pufpaff mit einem High-Tech-Wok antreten? Nutzt Ailton seine Fußballkontakte für Spezialausrüstung? Und was plant das Team Ghana um GNTM-Model Marvin De-Graft?Die Jagd nach dem besten Equipment hinterlässt in Winterberg Spuren: Woks im Umkreis von 100 km sind unauffindbar, Profi-Helme und Schutzpolster fehlen, sogar Kühlschränke sollen "ausgeliehen" worden sein. Diese rätselhaften Ereignisse lassen Raum für Spekulationen über die Vorbereitungen der weiteren Teilnehmer: Haben die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni ihre World-Wide-Wohnzimmer-Werkstatt in eine geheime Wok-Tuning-Zentrale umfunktioniert? Tauschen die Eiskanal-Wintersport-Legenden Julia Taubitz, Kevin Kuske und Francesco Friedrich trotz getrennter Teams heimlich ihre Expertise aus? Die Vorbereitungs-Strategien von u. a. Thore Schölermann, Kevin Großkreutz, Sven Hannawald, Linda Nobat, Anika Lehmann, Sükrü Pehlivan, Paul Luca Fischer (@paulomuc), Adrian Vogt (@aditotoro), Valea Scalabrino, Fabio Knez, Freshtorge, Doc Felix und Starletnova auf das große WOK-Spektakel sind bisher nicht bekannt.Alle Teams und Teilnehmer:innen finden Sie hier: https://www.prosieben.de/serien/tv-totalSteven Gätjen und Ron Ringguth übernehmen in diesem Jahr Moderation und Kommentar. Andrea Kaiser im Zielbereich und Khalid Bounouar am Start versuchen, den Wok-Sportler:innen ihre Erfolgsstrategien zu entlocken.Produziert wird die "TV total WOK WM" von Brainpool.Tickets gibt es unter wok-wm.de (https://myshow.de/formats/tv-total-wok-wm)Das ProSieben-WOK-Spektakel:Die "TV total WOK WM" am Samstag, 9. November 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn."TV total WOK WM - Das Qualifying" am Freitag, 8. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Nathalie Galina, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186 / - 1171email: nathalie.galina@seven.one / moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5900340