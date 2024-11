Wochenausblick - US-Wahl im Fokus!

Werbung





Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns ein Mix aus Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Der Hauptfokus der Woche wird jedoch auf der US-Wahl liegen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt ausgewogen, mit einigen Konjunkturdaten und einigen Quartalszahlen. In der Eurozone wird zunächst das Sentix Investorenvertrauen veröffentlicht. In den USA wird hingegen Einblick in die Werksaufträge gegeben. Auf Unternehmensseite veröffentlichen am Montag einige Schwergewichte ihre Quartalsergebnisse, darunter Vertex Pharmaceuticals und Palantir Technologies.













Dienstag:



Am Dienstag schaut die Welt natürlich nur auf ein Ereignis: die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Die Wahl hat dabei nicht nur politische Sprengkraft, sondern verspricht auch Einfluss auf die Finanzmärkte zu nehmen. In welche Richtung sich der Markt bewegen wird ist dabei kaum abzuschätzen. Auf Unternehmensseite veröffentlicht der Ölkonzern Saudi Aramco seine Quartalszahlen. Des Weiteren nennen auch Ferrari, Apollo Global Management und Deutsche Post ihre Ergebnisse für das dritte Quartal.









Mittwoch:



Am Mittwoch wird es besonders spannend. Denn dann wird deutlich wie die Finanzmärkte auf das Wahlergebnis reagieren. Des Weiteren veröffentlicht Deutschland die monatlichen Werksaufträge und die EU gibt den monatlichen Erzeugerpreisindex bekannt. Interessant für Anleger könnten die Quartalszahlen des Pharmaherstellers Novo Nordisk und des Halbleiterherstellers Qualcomm werden.









Donnerstag:



Am Donnerstag bleibt es spannend, diesmal mit einer Menge Konjunkturdaten. Am wichtigsten wird dabei für die meisten Anleger die Zinssatzentscheidung der FED in den USA sein. Dort wird der neue Zinssatz gegen 20 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben. Am gleichen Tag trifft auch das Vereinigte Königreich eine Entscheidung über die zukünftige Zinspolitik. Darüber hinaus veröffentlicht Deutschland seine Industrieproduktion und die Handelsbilanz, während die EU die Einzelhandelsumsätze bekannt gibt. Auf Unternehmensseite geben Arista Networks, Duke Energy Corp und Airbnb Einblick in ihre Zahlen.











Freitag:



Zum Ende der Woche kehrt wieder etwas Ruhe in die Finanzmärkte ein. Das vereinigte Königreich veröffentlicht gegen 8 Uhr sein Bruttoinlandsprodukt und in den USA werden die aktuellen Zahlen zum Reuters Verbrauchervertrauen genannt. Einen möglichen Einfluss auf die Wirtschaft könnte zudem der EU-Gipfel haben. Quartalszahlen sind für Sony und die State Bank of India geplant.









