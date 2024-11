Die Bloom Energy Aktie verzeichnete am 2. November 2024 einen Anstieg von 1,64% und schloss bei 9,32 EUR. Dieser Zuwachs setzt einen positiven Trend fort, der sich bereits im vergangenen Monat mit einem Plus von 5,70% abzeichnete. Trotz dieser ermutigenden Entwicklung steht die Aktie immer noch 80,06% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Bloom Energy zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,59, was auf eine potenzielle Überbewertung hindeutet. Das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -5,71 unterstreicht die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens. Trotz dieser Zahlen bleibt Bloom Energy ein interessanter Akteur im Bereich der sauberen Energietechnologien, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen.

