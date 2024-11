Der Volvo EX90 ist das neue Topmodell der Schweden, das vor allem beim Thema Sicherheit neue Maßstäbe setzen soll. Wir haben uns den E-SUV in einer ersten Testfahrt genauer angeschaut. Was uns gefallen hat - und was nicht. Es war der Volvo-Ingenieur Nils Bohlin, der 1959 den Dreipunkt-Sicherheitsgurt entwickelt hat. Auch der erste nach hinten gerichtete Kindersitz (1972), der Totwinkelassistent (2003) und zahlreiche weitere Innovationen, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...