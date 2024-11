Sektoranalyse Automobil-Aktien - Vorfahrt für Elektromobilität!

Traden & Investieren mit Automobil-Aktien

Der Automobilsektor befindet sich in einem fundamentalen Wandel, der sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Investoren bietet. Die Transformation hin zur Elektromobilität, autonomem Fahren und vernetzten Fahrzeugen eröffnet dabei neue Wachstumsperspektiven für die Branche. Traditionelle Automobilhersteller investieren massiv in diese Zukunftstechnologien, um ihre Marktposition zu behaupten und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, unterstützt durch staatliche Förderungen und strengere Umweltauflagen, schafft dabei zusätzliches Wachstumspotenzial.

Besonders in den Schwellenländern besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial aufgrund der steigenden Kaufkraft der Mittelschicht und der geringen Fahrzeugdichte. Auch der Trend zu Mobilitätsdienstleistungen und neuen Geschäftsmodellen wie Car-Sharing oder Abo-Modellen eröffnet zusätzliche Einnahmequellen. Die Digitalisierung ermöglicht zudem neue Serviceangebote und Einnahmemöglichkeiten durch vernetzte Fahrzeuge und Software-Updates.

Allerdings sieht sich die Branche auch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Der hohe Investitionsbedarf für die Entwicklung neuer Technologien und die Umstellung der Produktion belastet die Margen. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer, insbesondere aus dem Technologiesektor. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten und der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten wie Halbleiter stellt ein weiteres Risiko dar. Auch konjunkturelle Schwankungen wirken sich traditionell stark auf die Nachfrage nach Automobilen aus.

Regulatorische Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf Emissionsgrenzwerte und Sicherheitsstandards, erhöhen den Kostendruck zusätzlich. Die geopolitischen Spannungen und mögliche Handelskonflikte können den Zugang zu wichtigen Märkten erschweren. Dennoch bietet der Automobilsektor für langfristig orientierte Anleger interessante Chancen, sofern sie die Transformation der Branche und die damit verbundenen Risiken sorgfältig analysieren.

Tesla, Inc. (TSLA) - ISIN US88160R1014

Tesla gilt als Pionier im Bereich Elektromobilität und ist darüber hinaus im Energiegeschäft mit Batterie- und Solartechnologie engagiert. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2024 einen Gesamtumsatz von 25,18 Mrd. USD (+8 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Während das Automobilsegment mit 20,02 Mrd. USD (+2 Prozent gegenüber dem Vorjahr) den Löwenanteil ausmachte, wuchs das Energiegeschäft um 52 Prozent auf 2,34 Milliarden USD. Tesla plant mit neuen Fahrzeugmodellen eine Jahresproduktion von über 3 Millionen Einheiten. Mit Investitionen in KI und autonomes Fahren sowie dem Fokus auf Nachhaltigkeit gibt es weiteres Wachstumspotenzial. Charttechnisch sehen wir nach dem jüngsten Pivot-Hoch einen netten Rücksetzer Richtung 20er-EMA. Von dort könnte in Kürze eine neue Rallye starten.

General Motors Company (GM) - ISIN US37045V1008

Der Automobilhersteller aus Detroit hat schwere Zeit hinter sich. Im Zuge der Insolvenz 2008/09 wurde das Marken-Portfolio zusammengestrichen und auch im laufenden Jahr gab es massive Software-Probleme und der Absatz in China schwächelte. Dennoch gab es auch gute Nachrichten. So lag im laufenden Jahr der Gewinn je Aktie jeweils über den Erwartungen. Gerade nach Earnings zum dritten Quartal gab es ein Gap Up und einen anschließenden Rücksetzer Richtung 20er-EMA, so dass das Wertpapier bald wieder für einen Long Trade interessant werden könnte.

Ferrari N.V. (RACE) - ISIN NL0011585146

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari konzentriert sich auf das Luxussegment und ist auch in der Formel 1 vertreten. Die Geschichte beginnt 1947: Ein leidenschaftlicher Rennfahrer namens Enzo Ferrari schafft ein Automobilimperium. Das Unternehmen wird von Maranello aus gesteuert, einem beschaulichen Ort nahe Modena, während Amsterdam als rechtlicher Firmensitz fungiert. Die fundamentalen Kennzahlen sind hervorragend. Gewinn und Umsatz stiegen in den vergangenen drei Jahren jeweils zweistellig. Nach dem Allzeithoch im September orientiert sich die Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsrange und könnte durchaus für einen Long Trade interessant sein.

BYD Company Limited (BYD) - ISIN CNE100000296

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern, der sich auf Elektromobilität und Elektronik spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und produziert sowohl E-Autos und konventionelle Fahrzeuge als auch Batterietechnik, Handy-Komponenten und Solarmodule. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zum Kundenservice abgedeckt. Auf Grund der Größe des chinesischen Marktes könnte BYD das Potenzial haben, die globale Nummer 1 im Automobilsektor zu werden. Das Unternehmen aus Shenzen konnte in den vergangenen drei Jahren jeweils mindestens zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn aufweisen. Trader sollten wissen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen im Reich der Mitte von den westlichen Gepflogenheiten abweichen und Währungsrisiken hinzukommen. Im Chart können wir eine schöne Aufwärtsbewegung entdecken, auch wenn das Wertpapier wegen des überschaubaren Handelsvolumens etwas sprunghaft ist.

Tagescharts vom 03.11.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.