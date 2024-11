Die Emmi AG, der führende Schweizer Milchverarbeiter, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Trotz leichter Kursverluste in den letzten Monaten bleibt die Aktie mit einem aktuellen Kurs von 877,50 EUR nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beachtliche 4,7 Milliarden Euro, was die starke Position von Emmi im Nahrungsmittelsektor unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten

Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,58, welches im Branchenvergleich als attraktiv gilt. Mit einer für 2024 angekündigten Dividende von 15,50 EUR je Aktie und einer Dividendenrendite von 1,85% bietet Emmi Anlegern eine solide Grundlage. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,20 deutet auf eine angemessene Bewertung hin, wobei Analysten die Entwicklung des Unternehmens weiterhin aufmerksam verfolgen.

