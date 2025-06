Emmi Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MIBA Genossenschaft hat erfolgreich 110'000 Namenaktien der Emmi AG am Markt platziert



19.06.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luzern, 19. Juni 2025 - Die MIBA Genossenschaft hat 110'000 Namenaktien der Emmi AG am Markt platziert. Wie gestern angekündigt, wurde das Aktienpaket im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings primär bei institutionellen Investoren platziert. Als Folge der Platzierung erhöht sich der Free Float von heute 39.5 % auf 41.6 % des Kapitals.

Die MIBA Genossenschaft hat sich verpflichtet, während der nächsten zwölf Monate keine Aktien der Emmi AG zu veräussern (Verkaufssperre). Sie bleiben somit weiterhin stabile und langfristig orientierte Aktionäre der Emmi AG. Downloadmaterial und weitere Informationen Medienmitteilung als PDF

Simone Burgener, Mediensprecherin & Senior Communications Manager | media@emmi.com Investoren und Analysten

Oliver Wasem, CFO | ir@emmi.com Über Emmi Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe (EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Ländern entwickelt. Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen in rund 60 Ländern und stellt diese an 72 eigenen Produktionsstandorten in 13 Ländern her. Mit rund 12'000 Mitarbeitenden, von denen rund 75 % ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2024 einen Umsatz von CHF 4.3 Milliarden.

