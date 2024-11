Dogecoin fällt unter 0,15 $: Jetzt in DOGE investieren?

In den vergangenen Stunden fällt Dogecoin unter 0,15 US-Dollar. In einem schwachen Gesamtmarkt ist Dogecoin der schlechteste Top 10 Coin. Rund 7,5 Prozent Kursgewinne stehen für die vergangenen 24 Stunden zu Buche. Damit rutschte DOGE deutlich ab und vernichtet fast alle Gewinne aus der vergangenen Woche. Hier tendiert DOGE immer noch rund 3 Prozent fester. Dennoch stellt sich nach einer deutlichen Korrektur vom Verlaufshoch die Frage, ob ein Einstieg im November 2024 sinnvoll sein könnte.

Dogecoin Prognose: Jetzt im November einsteigen?

Damit könnte das Chance-Risiko-Verhältnis bei Dogecoin aktuell attraktiv sein. Denn der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt. Ferner befindet sich der DOGE aktuell an einem zentralen Support. Darüber hinaus deutet der RSI mittlerweile tendenziell einen überverkauften Zustand an. Vieles deutet also daraufhin, dass der Dogecoin nun drehen könnte. Zum Risikomanagement eignet sich beim aktuellen Kursniveau auch ein eng gesetztes Stopp-Loss-Level.

Auch der folgende Trader unterstützt dieses Setup. So hatte er bereits früh dargelegt, dass er gerne bei rund 0,14 US-Dollar in Dogecoin investieren würde. Diesem Kurslevel nähert sich der DOGE aktuell schnell.

Ein Kauf von DOGE könnte im November 2024 also keine schlechte Idee sein - mit einer relativen Stärke im unterhaltsamen Marktsegment profitierte zuletzt auch der wertvollste Meme-Coin der Welt, nachdem es zuerst um kleinere Krypto-Memes ging. Doch es gibt bei Meme-Coins natürlich mehr als DOGE:

Dogecoin Alternative: Crypto All-Stars auf 3 Mio. $ - Meme-Coin besser staken

Crypto All-Stars (STARS) bietet risikofreudigen Anlegern im Jahr 2024 eine Möglichkeit, vom aktuellen Meme-Coin-Trend zu profitieren. Mit einer einzigartigen Kombination aus Meme-Branding und innovativen Funktionen im Staking-Bereich positioniert sich STARS im November 2024. Mittlerweile konnte der Presale bereits beachtliche 2,95 Millionen US-Dollar anziehen. Das zentrale Ziel dieses Projekts ist es, das Staking von Meme-Coins zu transformieren und Anlegern durch das spezielle "MemeVault"-Protokoll eine deutlich vereinfachte Handhabung zu bieten.

Das MemeVault ist ein Staking-Protokoll, das durch die Bündelung verschiedener Meme-Coins einen zentralisierten Ansatz verfolgt. Anleger profitieren von einer Struktur, die das Staking unterschiedlicher Coins innerhalb einer Plattform ermöglicht. Dies bedeutet, dass sie sich nicht mehr mit den technischen Hürden des Wechsels zwischen verschiedenen Blockchains und Wallets auseinandersetzen müssen. Der STARS-Token dient dabei nicht nur als Zugangsschlüssel, sondern erhöht auch die Staking-Belohnungen. STARS-Inhaber können damit im MemeVault ihre Belohnungen bis zu dreifach steigern und langfristige Anreize für das Halten ihrer Token schaffen.

Was Crypto All-Stars besonders macht, ist die Verwendung des ERC-1155-Standard, auf dem MemeVault aufgebaut ist. Dieser technische Standard ermöglicht es, mehrere Token in einem einzigen Smart Contract zu verwalten, was das Staking und die Verwaltung von Kryptowährungen effizienter und einfacher gestaltet. Die Plattform bietet Nutzern dadurch eine einheitliche Umgebung für ihre Staking-Aktivitäten, in der sie von einem optimierten Nutzererlebnis profitieren können.

In der Startphase sind bereits elf etablierte Meme-Coins integriert, die Anleger über MemeVault staken können. Zukünftig plant Crypto All-Stars, weitere Coins hinzuzufügen, um die Auswahl stetig zu erweitern. Dieser Ansatz soll ein umfassendes Staking-Angebot schaffen.

Für Anleger, die frühzeitig in STARS investieren möchten, bietet der Presale attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Über die Projekt-Website können Token durch die Verbindung des Wallets mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie ETH, USDT, BNB oder sogar per Kreditkarte erworben werden. Mit einer anschließenden Staking-Rendite von über 500 Prozent gibt es gute Argumente für den Kauf von STARS.

