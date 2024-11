Philip Haas stellt fünf Aktien vor, die in den Wikifolios für November 2024 aufgenommen wurden. Diese Titel bieten ein erhebliches Aufwärtspotenzial, sind jedoch auch mit unterschiedlichen Risikoprofilen versehen. Die Auswahl umfasst eine Mischung aus deutschen und internationalen Aktien, die Anleger durch den Kauf von Wikifolios oder Fonds von Has indirekt erwerben können. 1. Fabasoft AG - Digitalisierung für den öffentlichen Sektor Die erste Aktie, Fabasoft AG, steht exemplarisch für die Herausforderungen und Chancen kleiner Unternehmen in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen ist auf Digitalisierungslösungen für den öffentlichen Sektor spezialisiert und bietet zusätzlich eine Tochtergesellschaft mit einem Fokus auf künstliche Intelligenz. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...