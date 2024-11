Krypto Prognose: Es gibt zu wenig Stablecoins für ein Bitcoin-Allzeithoch!

Bitcoin korrigiert nach einem Test des Allzeithochs heftig und verliert in kürzester Zeit mehr als 5.000 US-Dollar. Aktuell stabilisiert sich die wertvollste Kryptowährung der Welt zwischen 68.000 und 69.000 US-Dollar. Kurz vor der US-Wahl bauen Anleger ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse ab. Dennoch könnte es auch einen anderen Grund dafür geben, dass Bitcoin eben noch nicht in Richtung Allzeithoch und bestenfalls 100.000 US-Dollar unterwegs ist. Denn laut einem Experten gebe es schlichtweg zu wenig Stablecoins für Bitcoin.

Krypto-Experte: Zu viele Bitcoin-Reserven für Stablecoins

Stablecoins alone can't provide enough buy-side liquidity for Bitcoin.



The BTC-to-stablecoin ratio is 6.05, meaning BTC reserves are six times higher than stablecoins, similar to the last ATH.



Der hiesige Analyst sieht Stablecoins und ETFs als relevante Faktoren für den Bitcoin-Kurs. Stablecoins sind eine beliebte Liquiditätsquelle im Kryptomarkt, da sie schnelle Transaktionen und unkomplizierte Handelspaarungen bieten. Allerdings sind die Reserven von BTC im Vergleich zu Stablecoins derzeit sehr hoch (das BTC-zu-Stablecoin-Verhältnis liegt bei 6,05). Dies bedeutet, dass die Stablecoin-Bestände auf den Börsen im Vergleich zur BTC-Nachfrage begrenzt sind. Dieses Ungleichgewicht könnte die Liquidität von Bitcoin beeinträchtigen. Positive Preisbewegungen werden damit schwieriger.

Hier kommen die ETFs ins Spiel. Der Analyst betont, dass ETF-Zuflüsse, insbesondere von Anbietern wie BlackRock (über deren IBIT-ETF), in den letzten Wochen stark gestiegen sind. Mitunter gab es den größten Netto-Inflow seit Juni. Diese Zuflüsse könnten helfen, den Liquiditätsbedarf für Bitcoin zu decken und somit den Kaufdruck aufrechtzuerhalten. ETFs bieten institutionellen Investoren eine regulierte Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ohne direkt BTC kaufen zu müssen. Dies könnte die Nachfrage nach Bitcoin erheblich ankurbeln, da ETFs Kapital in den Markt ziehen - auch ohne kräftiges Wachstum bei den Stablecoins.

Ein Risiko bestehe laut dem Experten jedoch weiterhin: Wenn diese ETF-Zuflüsse zurückgehen oder sich das Interesse verlangsamt, könnte der Kaufdruck abnehmen. Zusätzlich zeigt der Analyst, dass die meisten Stablecoins heute nicht mehr hauptsächlich für den Handel auf Krypto-Börsen verwendet werden. Nur 21 Prozent des gesamten Stablecoin-Angebots sind auf Börsen gelagert, während der Großteil für andere Zwecke wie Aufbewahrung und Überweisungen genutzt wird. Dieses reduzierte Angebot auf den Börsen limitiert das Handelsvolumen. Alternative Liquiditätsquellen, wie ETFs und Coinbase Prime, sind somit entscheidend für die Kursentwicklung von Bitcoin.

Krypto Tipp: Fair, gerecht und begehrt - das ist der Meme-Coin Flockerz

In den vergangenen Tagen korrigierten Kryptowährungen in der Breite. Meme-Coins bleiben dabei ein präferiertes Marktsegment. Nun möchte sich Flockerz von der Konkurrenz abheben und setzt auf einen fairen und gerechten Ansatz - FLOCK möchte ein dezentraler Meme-Coin werden.

Flockerz präsentiert im November 2024 als ein innovativer Meme-Coin, der durch ein einzigartiges Konzept der Community-Beteiligung neue Maßstäbe setzen möchte. Im Mittelpunkt steht ein sogenanntes "Vote-to-Earn"-Modell, womit Token-Inhaber aktiv an zentralen Entscheidungen des Projekts teilnehmen und dabei zusätzliche Token verdienen können. Dieses Konzept richtet sich an Investoren, die Mitspracherechte und Einfluss auf die strategische Ausrichtung ihres Investments schätzen. Bereits im Presale konnte Flockerz durch diesen dezentralen Ansatz über 1,25 Millionen US-Dollar sammeln.

Die Grundlage von Flockerz bildet die dezentrale autonome Organisation "Flocktopia", die als organisatorisches Rückgrat dient. Über Flocktopia können die Inhaber von FLOCK Token bei wichtigen Entscheidungen mitwirken. Die Themen reichen von strategischen Marketingmaßnahmen bis zur Einführung von Token-Burn-Mechanismen, wodurch die Community aktiv in die Entwicklung des Projekts eingebunden wird. Diese Struktur fördert die Bindung der Nutzer.

Die Tokenomics von Flockerz sind ebenfalls speziell darauf ausgerichtet, das Wachstum und die Weiterentwicklung des Projekts zu unterstützen. 20 Prozent der Token sind für Marketingaktivitäten gedacht, um die Reichweite von Flockerz weiter auszubauen. Weitere 25 Prozent sind für das Staking vorgesehen, wodurch Nutzer durch das Einsetzen ihrer Token regelmäßige Belohnungen erhalten können. Ebenso fließen 25 Prozent in die Treasury der DAO, um eine Reserve für künftige Entscheidungen und Belohnungen zu schaffen. Die restlichen 10 Prozent werden zur Sicherstellung der Liquidität auf Börsen verwendet, um ein reibungsloses Trading-Erlebnis zu gewährleisten.

Interessierte Investoren haben die Möglichkeit, FLOCK Token direkt über die Projektwebsite zu erwerben. Im Anschluss steht ein Staking-Programm zur Verfügung, das eine aktuelle Rendite von über 1300 Prozent APY verspricht. Da in Kürze ein weiterer Preisanstieg bevorsteht, können sich Anleger mit einem frühzeitigen Kauf den bestmöglichen Einstiegspreis sichern. Der Kaufprozess ist einfach: Nach der Verbindung des Wallets lassen sich die Token mit ETH, USDT oder BNB erwerben.

