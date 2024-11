SHENZHEN (IT-Times) - BYD bringt mit dem Denza D9 ein weiteres New Energy Vehicle (NEV) in Thailand auf den Markt und expandiert damit weiter in der Region Südostasien. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) führt das Modell D9 Premium-AWD der Premium-Submarke Denza...

Den vollständigen Artikel lesen ...